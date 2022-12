À l'usine Orangina de Donnery, des salariés en grève pour de meilleurs salaires

Ils sont rassemblés depuis le petit matin, au milieu des palettes, des banderoles et des feux de camps improvisés. Environ 80 salariés, sur les 180 de l'usine Orangina Suntory, située à Donnery, sont en grève ce mardi matin pour réclamer de meilleurs salaires. Toute l'équipe du matin a répondu à l'appel de l'intersyndicale UNSA ,CFE ,CGT,FO et CFDT. Résultat, toute la production est à l'arrêt. "Les équipes d'après-midi et de nuit doivent aussi arriver et on verra pour la suite en fonction des propositions de la direction", raconte Xavier Sirop, déléguées syndical CFDT sur le site.

"Le partage des richesses n'est pas équitable"

Car cette grève, entamée à l'échelle nationale sur les quatre sites du groupe Orangina Suntory France, est lancée à l'occasion des négociations annuelles obligatoires avec la direction. "On a alerté la direction sur le fait que les salariés sont remontés, qu'il veulent plus de pouvoir d'achat face à l'inflation. Ils ne voulaient rien entendre", poursuit Xavier Sirop.

Les syndicats réclament une augmentation de salaires de 7,5% début janvier puis de 2% en avril. De son côté, la direction propose une augmentation de 3% en janvier et 2% en avril, selon Xavier Sirop. "Ce qui nous gêne dans tout ça, ce n'est pas forcément ce qu'ils nous donnent, c'est plutôt ce qu'ils reversent en dividende aux actionnaires", regrette le syndicaliste. "Le partage des richesses n'est pas équitable alors qu'aujourd'hui Orangina fait ses meilleurs profits".

Des salariés de l'usine loirétaine Orangina sont en grève, ils réclament de meilleurs salaires face aux bénéfices du groupe cette année. © Radio France - Cécile Da Costa

Première mobilisation depuis 2015

"Même nous, à la CFE CGC, on représente les cadres et on considère qu'on n'a pas passé une année équitable", estime de son côté Christelle Ruellan. "Il y a eu un certain nombre de primes et d'avantages octroyés, mais pas à l'ensemble du personnel de manière proportionnelle. Les personnes ne se sentent pas reconnues dans leur implication." Selon les syndicalistes mobilisés ce mardi matin, c'est la première grève sur ce site depuis 2015. "Mais c'est la première fois qu'une mobilisation prend une telle ampleur", Nassim Hachelef, représentant Unsa.

Une prochaine réunion de négociation avec la direction est programmée ce vendredi. "Mais cette mobilisation est faite pour faire avancer les discussions avant cette date", ajoute Christelle Ruellan, de la CFE CGC. "Les salariés sont prêts à nous suivre tant qu'il n'y a pas de proposition intéressante de la part de la direction", assure quant à lui Nassim Hachelef.