Non parution du journal, débrayage des journalistes : les salariés de L'Yonne Républicaine à Auxerre (Yonne) dénoncent le projet du groupe Centre France, auquel le quotidien appartient, qui vise à remettre en cause les accords d'entreprise autour de la rémunération et du temps de travail.

À L'Yonne Républicaine, les salariés disent non au "travailler plus pour gagner moins"

La situation est tendue en ce moment à L'Yonne Républicaine à Auxerre (Yonne). Le groupe Centre France, dont le journal fait partie, souhaite remettre en cause les accords d'entreprise et accords d'usage portant sur le temps de travail et la rémunération. Toutes les composantes du quotidien sont visées : rédaction, prépresse, imprimerie...

La maison icaunaise n'est pas la seule touchée. Centre France, dont le siège est à Clermont-Ferrand et qui compte huit quotidiens et dix hebdomadaires, est engagé depuis l'automne dernier dans "un plan de transformation" global dixit le groupe. Un plan qui comporte, outre la dénonciation des accords historiques précités, un dispositif de Rupture Conventionnelle Collective, signé dans six sociétés dont L'Yonne Républicaine et qui devrait permettre le départ volontaire de 58 salariés du groupe, qui en compte au total 1 850.

24 journalistes de L'Yonne Républicaine ont débrayé mercredi 30 juin

Le centre d'impression d'Auxerre, comme celui de Clermont, s'était mis en grève pour protester contre le projet de la direction portant sur la refonte du temps de travail et la rémunération. Un mouvement inédit qui avait conduit à la non parution des huit quotidiens du groupe, dont L'Yonne Républicaine, le lendemain du 1er tour des élections départementales et régionales, lundi 21 juin, l'un sinon le plus gros tirage de l'année. Rebelote pour l'édition du mardi 22 juin. Et plus récemment, la rédaction est également entrée dans la danse. Mercredi 30 juin, 24 journalistes sur les 30 qui travaillaient ce jour-là ont débrayé toute la matinée.

Outre leur inquiétude concernant la volonté de leur direction de remettre en cause leur rémunération via la dénonciation de différentes primes (travail de nuit, transport, remplacement), c'est le sujet du temps de travail qui préoccupe grandement les salariés. Il pourrait être allongé, notamment via la suppression de RTT.

Nous sommes beaucoup moins nombreux à faire plus de choses - Nicola Edge, du SNJ

"Nous sommes payés au forfait jour, mais nous avons déjà des journées extrêmement longues, facilement dix heures par jour, minimum, explique Nicola Edge, journaliste et représentante du Syndical National des Journalistes à la rédaction. Notre effectif a diminué de près de 20 journalistes sur une dizaine d'années. On a vu la montée en puissance du travail sur le web, mais nous sommes moins nombreux à faire plus de choses. La charge de travail est devenue trop lourde pour beaucoup. On ne veut pas travailler encore plus, car nous estimons être largement au-delà de ce que nous pouvons faire. Forcément, tout cela engendre des problèmes de stress et de sur-stress."

Une enquête sur les risques psychosociaux au sein du groupe Centre France doit bientôt livrer ses conclusions. Et justement, "L'Yonne Républicaine a été ciblée comme étant un point sensible sur ces questions-là", rappelle Nicola Edge. "Les réponses apportées par la directrice générale du groupe, qui s'est rendue lundi dernier dans nos locaux pour nous préciser la volonté de Centre France, n'ont pas été satisfaisantes. Beaucoup d'interrogations posées restent en suspens. On sent que notre direction veut remettre en cause, au pas de charge, des accords maison qui ont été négociés sur une vingtaine d'années. Son projet, sous couvert d'harmonisation, risque de se faire au détriment des salariés et des futurs embauchés. Nous voulons qu'elle y renonce, notamment à propos du temps de travail, c'est la limite à ne pas dépasser."

On a l'impression que la direction a attaqué la moelle alors qu'il n'y a plus de viande autour de l'os - Didier Burger, de la Filpac-CGT

Dans son combat, le SNJ est appuyé par les deux autres organisations syndicales de L'Yonne Républicaine, la CFDT et la CGT. Du côté des métiers de l'impression, Didier Burger, délégué syndical Filpac-CGT, soutient "à 100%" les journalistes dans leur démarche. "On a l'impression que la direction a attaqué la moelle alors qu'il n'y a plus de viande autour de l'os, image-t-il. Elle n'a pas l'air d'avoir compris qu'à L'Yonne Républicaine, il y a un manque d'effectif mais aussi une situation de risques psychosociaux. Certaines personnes sont en burn-out et sont arrêtées depuis un bon moment déjà. Et la volonté d'augmenter le temps de travail ne va rien arranger."

"Ceux qui ont, à force de lutte et d'abnégation, obtenu nos acquis sociaux instaurés depuis des décennies et qui ne sont plus là aujourd'hui, doivent se retourner dans leur tombe, poursuit Didier Burger. On a alerté la direction. Remettre à plat le temps de travail pour les journalistes, c'est inconcevable. C'est la ligne rouge à ne pas franchir."

Une date à caler pour de futures négociations

Les syndicats de L'Yonne Républicaine, qui ont obtenu de la direction de ne pas dénoncer par la voie d'un courrier individuel auprès des salariés les accords en vigueur, attendent désormais une date pour se rendre à la table des négociations. Contacté, Centre France, via un communiqué, explique que "cette nouvelle méthode de négociation proposée consiste à organiser un calendrier conjoint, et de se donner du temps pour aborder plus sereinement ces négociations et les différents points sur lesquels elles porteront".

Pas un mot sur les risques psychosociaux évoqués par les syndicats. En revanche, la société indique que son "projet d’harmonisation" doit "permettre au groupe de continuer à se transformer en mettant en place une base saine et solide pour développer une GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) à la hauteur des attentes et des enjeux". Et de préciser que "cette harmonisation préfigure une gestion plus facile et simple des dispositifs administratifs" afin d'"encourager et promouvoir la mobilité interne et plus généralement engager le groupe et ses métiers dans les années futures".