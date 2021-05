À la Bastille de Grenoble, la vie reprend petit à petit son cours

"Je suis contente, je commençais à me sentir un petit peu seule", confie Françoise, elle est la gérante du snack de la salle de Gardes, à la Bastille. Grâce à la vente à emporter, elle n'a jamais fermé, contrairement à ses voisins du musée ou aux restaurants O2 et du Père Gras. Ses deux tables installées en terrasse, Françoise se réjouit de voir ses voisins du musée et de l'accrobranche s'activer pour la réouverture.

Le musée militaire des troupes de montagne était fermé depuis presque six mois mais la conservatrice, Aude, n'a pas chômée. "Nous avons rénové le mobilier de notre boutique, l'éclairage. Nous avons aussi acheté quelques objets pour compléter la collection. La nouveauté c'est aussi la mise en place d'un audio-guide. C'est un chasseur alpin qui raconte sa vie, à travers les différents conflits auxquels il a pu participer. _C'est captivant pour le visiteur_." Lou fait partie des premiers visiteurs, elle est venue avec ses deux enfants : "On a vu que ça rouvrait aujourd'hui et on a eu envie de venir faire découvrir aux enfants des objets historiques. Il était grand temps que ça rouvre, on en pouvait plus", confie cette mère de famille.

Deux nouveaux jeux en extérieur à l'Acrobastille

Du côté de l'accrobranche, Bastien, le gérant a aussi mis en place plusieurs nouveautés. "On a un nouveau jeu de piste pour toute la famille, où on part avec sa feuille de route et il y a différents niveaux d’énigmes. _L'idée c'est de découvrir la Bastille de manière ludique_. Il y a aussi l'"escape game" mobile, avec tout un périple, et des obstacles pour désamorcer la bombe", explique Bastien.

Seul bémol : la météo très incertaine. Le restaurant Chez le Père Gras a décidé de repousser la réouverture de sa terrasse à la semaine prochaine, même s'il avait déjà de nombreuses réservations. "Avec des risques d'averses, du vent à 40 km/h, pas plus de 17 degrés à la Bastille, c'est compliqué de recevoir des clients confortablement dans ces conditions. Pour nous, c'est un faux départ", se désole Laurent, le gérant. Pour profiter de la vue panoramique du restaurant O2, il faudra aussi attendre, mais pour une toute autre raison : un incident électrique qui contraint l'établissement à repousser sa réouverture.