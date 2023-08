A la biscuiterie de la Pointe du Raz, "on est envoûté par l'odeur de beurre"

Il suffit de franchir la porte de la boutique pour sentir l'odeur de biscuit. Installée à quelques kilomètres de la Pointe du Raz, dans le Finistère, la biscuiterie accueille beaucoup de monde de bon matin. "On est sur un site touristique, avec beaucoup de flux pour visiter la Pointe. Mais il ne s'agit pas d'avoir du flux, il faut aussi le capter, l'intéresser, lui donner un intérêt de s'arrêter", explique Jean Collin, le dirigeant.

Pour attirer ce flux, il a une idée dès le départ : ouvrir l'atelier aux clients. Une nouvelle façon d'accueillir du public mais aussi de lui offrir une expérience unique. Depuis, ce tourisme économique et industriel s'est développé, tout comme l'atelier. Et l'entreprise est la plus visitée de Bretagne dans le secteur agroalimentaire, selon l'Observatoire Entreprise et Découverte.

Des visites gourmandes

Cette idée de créer un circuit de visite vient aussi de la popularité de la biscuiterie. "Très vite, on a été débordés par notre succès. On s'est rendu compte que c'était intéressant pour nous d'expliquer notre travail, de montrer ce qu'on faisait et d'être transparent sur sur toutes nos fabrications", poursuit le dirigeant. "On a créé un circuit de visite qui passe tout le long des différentes étapes de production et qui permet aux gens vraiment d'assister à la fabrication des biscuits."

Le circuit évolue avec le temps. En 2019, des explications plus ludiques sont ajoutées sur les murs, à hauteur d'enfant. A la sortie de la visite, un coin vidéo retrace l'histoire de la biscuiterie. "Ca permet aux gens qui viennent le week-end, quand la fabrication est arrêtée, d'avoir des images et des explications."

Un coin vidéo permet d'avoir plus d'informations sur l'histoire de la biscuiterie © Radio France - Corentin Dévé

Le petit plaisir de cette visite se trouve à la fin. La personne en charge de contrôler les biscuits n'hésite pas à en passer quelques-uns au dessus de la vitre pour régaler petits et grands. Et les clients sont ravis, comme Arlène, venue ici pour les vacances. "On finit la visite sur une note sucrée très agréable au palais. Pour le reste, il y a beaucoup d'odeurs, c'est agréable parce qu'on ne prend pas les kilos", rigole-t-elle.

Pour cette famille venue du Puy-de-Dôme, la visite a permis d'apprendre beaucoup de choses. "Il y a trois sortes de pâtes, c'est simple, on les voit travailler, on voit les ingrédients, on voit comment c'est fabriqué, on sait d'où ça vient et c'est bien ça", témoigne Noémie, la maman.

Une visite qui a bien entendu plu à sa fille Enora. "Quand on a goûté, c'était vraiment bon. J'ai bien aimé et je pense qu'on va peut être en acheter un paquet." Les sourires semblaient dire oui.

Un tourisme économique qui bénéficie à tout le monde

Les visites sont une façon d'attirer le client. Mais c'est aussi bénéfique pour l'entreprise elle-même. "Ça rajoute de la passion, de l'exigence aussi. On se doit, à partir du moment où tout le monde voit ce qu'on fait, d'être irréprochable à tous les niveaux. Il faut qu'on soit propre, qu'on utilise des bons ingrédients. On a décidé d'être transparent et il faut qu'on le soit à tous les niveaux", affirme Jean Collin.

Les biscuits défilent tout au long du circuit de visite © Radio France - Corentin Dévé

Pour ne pas gêner le client, les visites sont libres. "L'idée, ce n'était pas de bloquer les gens sur des horaires, sur des prises de réservations. Là, les gens viennent quand ils le veulent. Ils ont accès toute la journée au circuit de visite. Les explications sont là. Ils peuvent lire, ils peuvent regarder, ils peuvent prendre leur temps."

Les vacances d'été sont évidemment un moment fort de l'année. "Aujourd'hui, les gens sont en quête de sens. Les vacances, évidemment, c'est la plage, le soleil, la baignade, tout le monde adore. Mais ça ne va pas forcément occuper toute la semaine. Nous, on s'inscrit dans cette vague là en disant 'Ah, si vous cherchez quelque chose d'un peu original à faire, vous pouvez venir nous visiter. Vous allez assister à une fabrication, à des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire.' Je pense qu'on s'inscrit vraiment dans le dans le patrimoine de la Bretagne."

Pour le goût inimitable, il faut des produits... bretons. "On travaille évidemment nos biscuits sur des recettes traditionnelles, avec du beurre de baratte, de la farine bretonne, des œufs qui viennent de Poullan-sur-Mer. Le circuit court, c'est quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui. Nous, ça fait 80 ans qu'on en fait. Ça apporte plus de sens à ce que l'on fait."