À la bourse aux skis de Pégomas, des skis à dix euros et des parents heureux

Des bottes à cinq euros, des gants et un masque à deux euros... et surtout des parents le sourire jusque-là. À la salle mistral à Pégomas, le ski club organise sa traditionnelle bourse aux skis tout le week-end. Plutôt que d'acheter du neuf pour les petits, les familles viennent ici dénicher les bonnes affaires. Des skis de marque, refartés, vieux de deux ans ou moins et rachetés aux entreprises de location.

À la bourse aux skis de Pégomas, on trouve principalement des articles pour les enfants. © Radio France - Paul Tilliez

Mathieu, papa de deux petites filles, vient de trouver son bonheur : "Une paire à 15 euros, c'est une aubaine ! Ils ont l'air quasiment neuf. Surtout pour une paire qu'on va utiliser une semaine ou deux maximum dans l'année. Rapide, efficace et pas cher !"

Trois fois moins cher qu'en magasin

"On est un peu débordés- sourit Jacky, viceprésident du club. On a un peu plus de monde c'est vrai avec l'inflation, mais les gens sont contents, ils font des affaires ! Pour vous donner une idée, une paires de ski neuve c'est entre 150 et 200 euros. Là, ils repartent avec une paire à 40 euros."

La bourse aux skis, la première de l'année dans les Alpes-Maritimes, dure tout le week-end. Les membres du ski club de Pégomas vous accueille ce dimanche de 9 heures jusqu'à 16 heures. À noter, la carte bleue n'est pas acceptée.