La braderie des jouets du Secours Catholique de Montbéliard : un mélange de générosité et de recyclage

A mi chemin entre générosité et recyclage, la braderie de jouets du Secours Catholique de Montbéliard se poursuit jusqu'à la fin de la semaine. En cette veille de Noël, pas moins de 5000 jouets ont été proposés à la vente.

C'est le Noël du partage... et du réemploi. Le secours catholique de Montbéliard organise jusqu'à vendredi soir sa traditionnelle braderie de jouets, à destination de ses bénéficiaires mais aussi du grand public.

Plus de 5000 jouets occasions sont proposés à la vente. Pour tous les âges, y compris adulte. Des jouets offerts par des particuliers, certains en excellent état, d'autres plus abîmés. "On nous prend parfois pour la déchetterie", explique Martine qui pilote cette vente. "Mais dans l'ensemble, les gens sont généreux. Certains viennent même chargés de jouets qu'ils nous remettent avant d'en acheter d'autres"

Cette braderie est dans l'air du temps du réemploi et de l'économie circulaire. "Ça évite un certains gaspillage. Y a tellement de jouets, c'est dommage de les jeter", déclare cette cliente. Un peu l'anti Black Friday, doublée de sa dimension de générosité

Le fruit de la vente servira à financer l'épicerie sociale de l'association qui fonctionne toute l'année.

Encore deux après-midi de braderie : ce jeudi et ce vendredi de 13h30 à 16h30 au 3, rue Goguel à Montbéliard sur le bout du boulevard Wilson à Montbéliard.