A la brasserie Geoffroy Guichard, vers une formule incluant repas et visite du musée des Verts

Grégory Descot, comment s'est passée cette première année pour vous ?

Elle été assez exceptionnelle. Le public a été très présent. On a un taux de remplissage qui est assez incroyable, donc on est très contents.

Quels sont vos clients ?

Oui, il y en a évidemment. On retrouve tous les Stéphanois qui sont très attachés à l'ASSE. Il y a quelque chose qui se passe quand on déjeune ou quand on dîne dans notre monument phare, le stade Geoffroy Guichard. C'est aussi une cantine du midi, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises autour du stade, dans la zone du Technopôle.

Qu'est-ce qu'on mange chez vous ? Est ce qu'il y a par exemple un "burger vert" ?

Il y a un burger qu'on appelle "burger du stade" avec des ingrédients locaux. Sinon, on a évidemment la rapée et le saucisson chaud, quelques plats typiques, histoire que les touristes qui viennent nous voir -il y en a beaucoup- puissent manger une cuisine typique de Saint-Etienne.

Est ce qu'il y a un lien entre les résultats des Verts et la fréquentation de votre établissement ?

C'est un peu tôt pour pouvoir le dire. On a ouvert la brasserie dans une période un peu compliquée, puisqu'on a commencé avec quatre matches à huis clos. Petit à petit, on a eu un peu plus de monde.

Vous n'êtes pas ouvert seulement les jours de match. On peut manger chez vous tous les jours. Vous ne dépendez pas du club, mais vous avez lié un partenariat avec le musée des Verts pour la saison prochaine. En quoi cela consiste ?

Le musée des Verts est juste en-dessous de nous, au premier étage du stade. On va sans doute faire une formule qui englobera une place de musée, et une visite du stade.

Vous êtes une vingtaine pour faire tourner l'établissement, et vous recrutez. Quel type de personnel vous cherchez en ce moment ?

On cherche du monde en salle et des apprentis. On essaie de construire une équipe avec avec des gens qu'on forme.