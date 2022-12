A la Bresse, les vacanciers se replient sur la patinoire faute de neige

On a trouvé le plan B des vacanciers à la Bresse ! Faute de neige cette année encore, les familles sont nombreuses à se rabattre sur la patinoire de la commune vosgienne. L'équipement, ouvert depuis samedi 17 décembre, peut accueillir jusqu'à 150 personnes en simultané : il ne désemplit pas pour cette première semaine de congés.

Un effet repli constaté

"Vu le monde, il y a clairement un effet repli, acquiesce Jérôme Curien, responsable des sports et loisirs à l'office de tourisme de la Bresse. On préférerait que ça soit plus un effet zapping : quand les gens viennent en plus de leur journée de ski, mais là, c'est à la place du ski."

Une activité qui permet de consoler les enfants, déçus par l'absence de neige. "On fait avec, relativise Marie-Paul. Cette grand-mère est venue du Pas-de-Calais avec sa famille. C'est bien, ça occupe les enfants." Un plan B largement privilégié par les vacanciers, et sur lesquelles il va falloir de plus en plus s'appuyer, selon Jérôme Curien. "Ca commence à faire plusieurs années qu'on développe les activités quatre-saisons. Le ski n'est pas fini, mais il faut prévoir des alternatives."

Reste à savoir si les recettes de la patinoire, cette année, permettront de compenser les dépenses, puisque la Ville a fait le choix de maintenir ouvert cet équipement malgré la hausse des prix de l'énergie.