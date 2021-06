A la Caf de Charente-Maritime, un personnel au bord de la crise de nerfs

Mauvais calculs de droits, fausses réclamations de trop-perçu... Depuis le début de l'année, les bugs s'enchaînent à la Caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime. Le problème est national, dû à l'arrivée en début d'année d'un nouveau logiciel, pour accompagner la réforme des APL (allocations logement). Ce logiciel se marie mal avec le système existant, destiné à gérer les autres droits des allocataires. Résultat : les agents sont obligés de passer beaucoup de temps, pour rectifier les dossiers manuellement. La conséquence logique, c'est que les délais de traitement s'allongent.

Si tous les syndicats s'accordent à vouloir dénoncer la situation, la CGT va plus loin et appelle à la grève, le 22 juin en Charente-Maritime. Anne Magnant est déléguée syndicale CGT : "le travail au quotidien est très compliqué pour les agents parce qu'il font des saisies informatiques de dossiers, et ils n'arrivent pas à aller au bout du dossier. Le système plante au dernier moment, et on n'arrive plus à valider les dossiers. Ce qui fait qu'il n'y a pas de paiement pour les allocataires, ou il y a des gros retards. Et maintenant ça va même plus loin : on n'est plus en capacité de dire si les droits calculés sur les dossiers sont bons. Il y a des trop-perçus à tort sur les dossiers, et cela peut même avoir des suspensions erronées sur le dossier intégral des personnes."

Ces difficultés sont bien réelles, reconnaît la directrice de la Caf de Charente-Maritime, Gaëlle Gautronneau. Qui tient tout de même à relativiser : "pour 2 à 3% des bénéficiaires d'aide au logement, il y a pu avoir des incidents informatiques. Mais au fur et à mesure des corrections automatiques apportées, et grâce aussi aux efforts du personnel, on est en train de diminuer le nombre de dossiers en anomalie. On espère retrouver en octobre une situation plus sereine."

Selon la directrice de la Caf le délai de traitement des APL est actuellement de six semaines. D'après les syndicats, il n'était que de deux semaines, l'an dernier à la même date. En 2020, les APL concernaient 52.700 personnes en Charente-Maritime, pour un montant de 130 millions d'euros.