À La Chapelle Saint-Ursin, le chantier de la plateforme logistique Green Berry s'achève

Le chantier a démarré il y a un peu plus d'un an sur cette parcelle de 20 hectares à La Chapelle Saint-Ursin qui va accueillir une plateforme logistique XXL. Elle comprendra 12 000 m2 de bâtiments répartis en 11 cellules dont les plus grandes font 2 500 m2 et pas moins de 78 quais de chargement. Une vingtaine d'entreprises ont travaillé sur ce chantier. "C'est un chantier qui a été long et techniquement complexe. Nous venons de terminer la mise hors d'eau hors d'air", précise Bertrand Chabanne, président de BEG Ingénierie une entreprise orléanaise spécialisée dans ce type d'opérations à qui le propriétaire, la société Twenty-two Real Estate, a confié la conception et la conduite du chantier.

Un à deux mois de retard

La hausse du coût des matériaux et l'allongement des délais notamment pour obtenir la charpente n'ont pas été sans conséquence sur le chantier qui accuse un à deux mois de retard. La plateforme sera finalement livrée en début d'année prochaine. Un moindre mal estime Bertrand Chabanne : "Cette opération, on aurait eu plus de mal à le signer cette année." Le coût du chantier s'élève à 50 millions d'euros. La proximité de l'accès à l'autoroute, l'absence de riverains proches, sa position géographique et le bassin d'emplois de Bourges ont été des éléments importants dans le choix de ce site.

Ce type de plateforme XXL critiquée par les défenseurs de l'environnement qui dénoncent une artificialisation des sols répond à une attente de distributeurs d'envergure nationale ou européenne, assure Bertrand Chabanne. Le et les futurs locataires ne sont pas encore connus. La commercialisation est entre les mains de Twenty-two Real Estate. La discrétion reste de mise : "Je sais qu'ils ont de très bonnes discussions avec des entreprises mais ils communiqueront en temps voulu", indique Bertrand Chabanne. Entre 200 et 400 emplois pourraient être créés sur ce site.