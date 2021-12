A la clinique du Renaison de Roanne, la colère reste présente malgré la fin de la grève

Une prime de 200 euros à la fin du mois de décembre et une hausse de salaire de 25 euros net par mois dès janvier. Voici les mesures obtenues, après négociations, par les 220 salariés de la clinique du Renaison à Roanne. Les grévistes, mobilisés pendant une dizaine de jours, revendiquaient plutôt une prime de 500 euros, et une centaine d'euros supplémentaires sur la feuille de paie.

La colère couve encore

Conséquence : les grévistes n'ont pas complètement calmé leur colère au moment de reprendre le travail. "Je pense qu'on est tout petit par rapport au groupe d'actionnaires, on est des pions", regrette Carine, infirmière au service des urgences. Selon elle, les conditions de travail sont toujours de plus en plus compliquées à cause de l'épidémie de Covid, et les moyens manquent toujours à l'appel.

A tel point que selon la soignante, un nouveau mouvement de grève n'est pas à exclure à l'avenir, si la situation n'évolue pas vers le mieux. Ce premier arrêt du travail n'a pas pu s'éterniser, les salariés ne pouvant pas se permettre de perdre trop d'argent avant les fêtes. "L'ambiance est électrique au travail", confie Carine.