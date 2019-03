A la Défense, choc des salariés et des clients après l'annonce de la fermeture du magasin Castorama

La direction du groupe anglais Kingfisher l'a annoncé ce mardi : neuf Castorama et deux Brico Dépôt vont fermer en 2020. En cause, les mauvais résultats financiers du groupe. Le Castorama à la Défense fait partie de la liste des magasins concernés. 150 salariés sont en jeu.

C'est un nouveau coup dur pour les salariés de Castorama et Brico Dépôt. Après la suppression de 400 emplois il y a deux ans, la direction du groupe britannique Kingfisher vient d'annoncer la fermeture de onze magasins en 2020. Parmi les magasins concernés, neuf Castorama, dont sept sont situés en Ile-de-France : Pontault-Combault (Seine et marne), Eragny et Ezanville (Val d'Oise), Ballainvilliers(Essonne), la Défense et Paris, dans le 19è arrondissement. Il y a également deux Brico Dépôt, dont celui de Flins-sur-Seine, dans les Yvelines.

La direction met avant ses mauvais résultats financiers. Au total, 789 emplois seraient en jeu.

"Castorama, c'est une famille"

Marie n'en revient toujours pas. "Tristesse, choc, désarroi profond", elle n'a pas les mots pour décrire ce qu'elle ressent après l'annonce de la fermeture du magasin ce mardi. Elle travaille dans le Castorama de la Défense depuis une dizaine d'années et même s'il y avait quelques rumeurs, elle ne s'y attendait pas. "Dix ans dans une même société avec les mêmes collègues, c'est quand même un morceau de sa vie. Castorama, c'est une famille, on est heureux de venir le matin voir ses collègues," confie cette salariée quadragénaire. Elle aimerait pouvoir profiter du reclassement proposé par la direction, quitte à être mutée ou à changer de métier au sein de Castorama. Mais elle sait que cela ne sera pas possible pour tous les salariés et qu'il faudra peut-être en passer par un plan social. A la Défense, 150 salariés sont concernés par la fermeture du magasin.

Les salariés sont d'autant surpris que le magasin de la Défense était "un peu l'étendard" du groupe, selon Paul, un autre salarié. "Castorama la Défense est une référence pour l’ensemble du groupe, donc qu'on soit la liste des magasins qui vont devoir mettre la clé sous le paillasson, c'est vraiment surprenant de l'apprendre", confie-t-il. A côté de lui, Marie acquiesce : les salariés se sentaient un peu protégés, d'autant plus que le bail du magasin venait d'être signé à nouveau pour 3 ans.

La Défense, c'était le magasin vitrine, tout le monde venait faire les réunions ici, on s'est dit qu'il ne fermerait jamais. Cette annonce nous a fait du mal

Marie, une salariée de Castorama à la Défense

L'incompréhension des clients

Le choc des salariés est partagé par les clients du Castorama de la Défense. Eux non plus ne s'attendaient pas à la fermeture de leur magasin, situé à l'intérieur du centre commercial Les Quatre Temps. Jacques se dit par exemple scandalisé. Ce client de 77 ans vient à Castorama une à deux fois par semaine, car il habite à côté. "Je viens le plus souvent possible, dès que j'ai des besoins en quincaillerie, j'ai par exemple acheté mon parquet ici et plein d'autres choses", affirme-t-il. Nicole, 68 ans, regrette de voir les enseignes disparaître une à une au sein du centre commercial. "Quand j'ai besoin de vis, je viens là, c'est intéressant d'avoir un magasin de bricolage à proximité", assure cette habitante de Suresnes. Maria apprécie également la proximité du Castorama de son lieu de travail. Elle vient à la Défense trois à quatre fois par semaine : "c'est pratique, car je n'ai pas de voiture", lâche-t-elle, avec les cintres qu'elle vient d'acheter à la main.