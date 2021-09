A la ferme des Caillats, les vaches sont heureuses

Depuis sept générations, les Chaléon travaillent la terre du Royans. Avant de se lancer dans la vente directe, cette famille a progressivement bâti son outil de production.

Le grand-père défriche les terres autour de la ferme et les améliore en les drainant. Puis, arrive une nouvelle stabulation pour les vaches, la première salle de traite et la création de la fromagerie. Et enfin, le premier marché à Saint Jean en Royans en 2007 avec d’autres producteurs de la région qui complètent l’offre avec des légumes et des fromages de chèvres. La dynamique est lancée ! La présence sur les marchés se développent, de Chabeuil à Valence en passant par Saint-Marcellin.

Quand Claude et Elisabeth parlent de leurs bêtes, c’est toujours avec affection. « Nos vaches, ce sont nos filles, ce sont nos enfants. Dès leur naissance sur l'exploitation, on les chouchoute et on les baptise. Si elles ont besoin de quelque chose, elles savent nous le dire et nous sommes à leur écoute. » disent-ils en portant un regard attendri sur la dernière-née, Saturne.

Les fromages de la ferme des Caillats se trouvent maintenant en bonne place dans les meilleurs restaurants de la région. Des étoilés, comme Anne-Sophie Pic à Valence, les proposent à leurs clients.

Et comme l’histoire doit continuer, Thimothé 22 ans prendra la direction de l’exploitation en 2022. « Nous aurons donc l'honneur de découvrir ses projets. » conclut avec émotion Elisabeth.