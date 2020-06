La relance éco : à la fête foraine de Longueau, les forains retrouvent leur public

C'est un peu un soulagement et un début de saison avec trois mois de retard. La fête foraine de Longueau est pour beaucoup des forains qui y sont présents la première cette année. Et pour cause : avec le confinement, plusieurs foires ont été annulées. Et certaines communes ont annoncé ne pas maintenir la leur cet été. Des décisions que beaucoup comme Dominique, 60 ans posté derrière le comptoir de sa confiserie, regrettent. Avec le confinement, il a manqué "une quinzaine de fêtes foraines".

Distanciation sociale et gestes barrières

A chaque stand ou attraction, des distributeurs de gel hydroalcoolique sont mis à disposition des visiteurs, également invités à porter un masque. Séverine, habituée des foires du Nord de la France, gère un manège. Pour éviter tout risque de transmission du virus, elle nettoie régulièrement les voitures. Un sens de circulation a aussi été mis en place et le pompon est désormais en plastique pour pouvoir être désinfecté plus facilement.

"On est contents de repartir, tout doucement"

Sandra, elle, tient un stand de tir à la carabine et a condamné une fenêtre de tir sur deux afin de laisser un mètre de distance entre chaque joueur. Si beaucoup constatent une baisse de la fréquentation, elle reste optimiste et heureuse "de revoir des enfants et surtout la joie sur les visages. On est contents de repartir, tout doucement. Mais ça repart, c'est déjà une bonne chose".

La France compte près de 6 000 entreprises de fête foraine. Elles emploient environ 50 000 personnes.