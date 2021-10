A la Foire de Pont l'Abbé, Lucette vend des enceintes écologiques

Elle connaît son sujet Lucette. C'est sa première foire de Pont l'Abbé, dans le Finistère, mais une habituée des foires et des marchés. "Cet été, comme il n'y a pas eu beaucoup de foires, on a beaucoup fait les marchés dans le Morbihan et dans le Finistère, ça a très bien marché. Alors on s'est inscrit pour la foire de Pont l'Abbé", explique la vendeuse d'enceintes écologiques.

Ecoutez la démonstration de Lucette :

Lucette fait sa démonstration à la Foire de Pont l'Abbé Copier

Lucette sera à Concarneau cet hiver pour le marché de Noël.