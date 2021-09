A la Foire internationale de Caen 2021, un retour timide des visiteurs après la crise sanitaire

A la Foire internationale de Caen (17-26 septembre 2021), les visiteurs sont progressivement de retour dans les allées du parc des expositions et dans la célèbre rue du Bagou, après une année noire due au covid.

La Foire internationale de Caen a débuté vendredi 17 septembre et fermera ses portes dimanche 26.

C'est un retour encore un peu timide des visiteurs à la Foire internationale de Caen, qui se tient au Parc des expositions du 17 au 26 septembre 2021. Dans les allées des halls d'exposition, les visiteurs flânent, certains essayent les objets exposés : fauteuils, lits, mobilier d'intérieur. Un hall est entièrement dédié à la gastronomie, pour le plus grand plaisir des papilles : "On a pu déguster plein de bonnes petites choses", sourit Valentin, "des nougats, du saucisson, des jus de fruits !"

De nombreux stands culinaires proposent des produits divers et variés. © Radio France - Marie Martirossian

L'an dernier, la fréquentation avait fortement pâti de la crise sanitaire. "Là, on sent que les gens sont heureux de revenir", confie Lucien, vendeur à Douce Nuit, une enseigne de literie caennaise. "Et puis la demande est là : depuis le confinement, les gens se sont rendus compte de l'importance d'avoir un bon lit, sachant qu'on passe l'équivalent de 25 à 30 ans dans son lit au cours de sa vie ! Alors nous sommes là pour les aider à choisir le bon produit."

Dans la célèbre rue du Bagou, les visiteurs sont moins nombreux mais profitent des stands. © Radio France - Marie Martirossian

Les visiteurs semblent progressivement de retour. "Mais il y a quand même beaucoup moins de monde qu'avant le covid, remarquent Sylvie et Jean-Claude, des habitués de la foire, et puis il y a moins d'exposants aussi, on trouve moins de choses."

Des musiciens proposent des concerts "tribute", en hommage à des groupe comme AC/DC, Pink Floyd ou les Rolling Stones. © Radio France - Marie Martirossian

Tout au long de la semaine, des concerts hommages et des nocturnes sont organisés, ainsi que des ateliers bien-être et un espace influenceurs. De quoi attirer encore plus de visiteurs avant la fin de la foire dimanche 27 septembre, espèrent les organisateurs.

Toutes les informations concernant la Foire internationale de Caen sont à retrouver sur le site de Caen Evénements.