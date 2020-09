A la Fonderie du Poitou, les métallos veulent poursuivre leur activité avant de se diversifier

On continue à faire de la fonte le plus longtemps possible et après il faudra reconvertir le site. Voilà en substance le choix des 315 salariés de la Fonderie Fonte. Parmi les scénarios proposés par la direction : soit l'arrêt de l'activité fonte et la reconversion du site, soit la poursuite de l'activité fonte (avec la fabrique de carters) puis reconversion du site vers d'autres métiers.

Pour Thierry Waye, délégué syndical CGT " 62% de participation c'est bien, la "majorité silencieuse" s'est exprimée c'est une victoire. Et puis avec 88% des votes, pour le scénario 2, ça prouve que les fondeurs sont attachés à leur métier. Un sondage qui n'a pas vraiment de poids, mais il devient de la direction donc maintenant la balle est dans son camp."

Justement dans un communiqué la Direction de la Fonderie Fonte (Alvance Aluminium Group) réaffirme qu'elle travaille sur l'avenir du site et explore de nouvelles activités potentielles et elle travaille aussi sur la faisabilité des différentes options envisagées :" Il est important de replacer ce processus dans sno contexte. Nous avons pris la décision de demander aux salariés leur avis dans le cadre des travaux en cours que nous entreprenons pour explorer de nouvelles activités potentielles".