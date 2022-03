À la Fourmilière à Saint-Étienne, les clients donnent de leur temps pour gagner en pouvoir d'achat

Il y a trois ans, la Fourmilière est née à Saint-Étienne, un lieu coopératif. Pour faire ses courses, il faut détenir une part du magasin, moyennant 80 € et donner trois heures de son temps toutes les quatre semaines pour s'occuper de la caisse ou mettre les produits en rayon par exemple. Lorsque les membres arrivent dans le supermarché, ils doivent présenter leur carte.

Dans les rayons, on trouve de tout, notamment des produits locaux, bio ou en vrac, choisis par les coopérateurs et sur certains aliments, les fourmis qui donnent de leur temps pour faire tourner le supermarché payent moins cher que dans d'autres magasins. "Il n'y a pas la même marge que sur un magasin normal puisqu'on n'est pas payé, éclaire Robert, qui vient régulièrement découper des meules de fromage. Et je trouve ça sympa parce que ça permet de faire quelque chose, de participer et d'avoir des bons produits."

Robert vient régulièrement découper, emballer et peser les morceaux de fromages mis en rayon © Radio France - Marcellin Robine

Mais le chemin est encore long pour arriver à tirer le prix de tous les rayons vers le bas. Il faut trouver de nouvelles fourmis explique Anouk Alarcon, une des trois salariés de la Fourmilière.

Il y a certains fournisseurs avec lesquels on a pu avoir déjà des remises. Et le but, c'est que plus on a de consommateurs, plus on a la possibilité de proposer aux fournisseurs des grandes quantités et donc d'avoir ces économies d'échelle.

Pour l'instant, la Fourmilière compte 646 membres actifs. Le magasin est prévu pour en accueillir 1 000 à 1 200.