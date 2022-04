A la frontière espagnole, l'augmentation des prix plus forte qu'en France

Malgré le soleil, ce n'est pas la foule des grands jours dans les ventas, ces petites superettes où l'on trouve de tout au sommet du col du Pourtalet, une trentaine de kilomètres au sud de Laruns. Ce n'est pas encore la faute de la forte hausse des prix en Espagne ces derniers mois, mais plus de l'entre-saison, entre la fin de l'hiver et le début de l'été. Pourtant cette hausse est bien réelle et même historique. 9,8% d'inflation au mois de mars contre 4,5% chez nous. Du jamais vu en Espagne depuis 37 ans. Le coût de l'électricité a par exemple augmenté de 72% en un an.

Dans sa venta,une institution familiale installé au Pourtalet, Santiago doit changer les prix de ses produits toutes les semaines : "légèrement, mais à chaque fois". Surtout pour les aliments, comme l'huile d'olive. Le pain aussi à beaucoup augmenté et Santiago doit l'acheter plus cher pour la partie petite restauration de son ventas : "70 centimes en un mois !" Des prix qui augmentent car l'électricité augmente aussi beaucoup. "On paie maintenant 500 euros contre 200 euros avant le Covid."

Santiago, gérant de la plus vieille ventas du Col du Pourtalet Copier

Pour les quelques français croisés les bras chargés de produits achetés dans les ventas du Pourtalet, il ne sera plus vraiment avantageux d'acheter en Espagne. Notamment pour le carburant, "il n'y a plus que quelques centimes de différences", dit l'un d'entre eux. "Même l'alcool qui était beaucoup moins cher augmente." Les cigarettes, elles, infiniment moins cher que côté français, restent encore très prisées.