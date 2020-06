A la frontière italienne, après le confinement, Bardonecchia attend le retour des Savoyards

Bardonèche… Prononcez à l’italienne, c’est bien plus chantant et harmonieux : Bardonecchia. Le village frontière de 3.300 habitants attend, espère l’ouverture de la frontière sans conditions ce lundi. Les travailleurs Français et Italiens pouvaient jusque-là circuler par le tunnel onéreux avec des attestations.

Pointe italienne entre les Hautes-Alpes et la Savoie, Bardonecchia est le passage aimé des randonneurs, des promeneurs et de la bourgeoisie turinoise qui y possède ses chalets luxueux, au pied de sa station de ski. A l'arrêt comme on dirait "aux arrêts", le centre pourtant très agréable et commerçant n'est que l'ombre de lui-même. La levée des interdictions de passage de la frontière est la condition de son rebond économique.

Reportage à Bardonecchia juste avant la réouverture de la frontière Copier

L'arrivée à Bardonecchia © Radio France - Christophe Van Veen

Le moral et les finances sont au plus bas

En contrebas du tunnel du Fréjus, c’est aussi le moral de Bardonecchia qui est au plus bas ainsi que le résume Christina à la gelateria : "On est très fatigués. Tout est fermé. C'est un problème pour le travail." Incrédule, elle n'a pas vu d'information officielle à la mairie garantissant cette réouverture. "On l'attend tous les jours. On va de l'autre côté en vélo, en randonnée. On en a besoin pour le moral."

" On a besoin de la réouverture de la frontière. On en a besoin pour le moral " - Christina

Pouvoir randonner, se balader en France , "librement, ça n’a pas de prix" pour Paola, la pharmacienne dont le petit chien tente de nous croquer les mollets.

Même désir de France, à la pasticceria Ugetti, le royaume des beignets chauds et des petits choux à la chantilly depuis 1954. Gentillesse incarnée, Marina "travaille beaucoup avec les Français l'été. On vous attend ! "

Marina de la délicieuse Pasticceria Ugetti © Radio France - Christophe Van Veen

Comme tout village frontalier qui se respecte, Bardonecchia est une escale incontournable pour les Savoyards qui remplissent leur coffre de voiture pas uniquement avec du chocolat.

" On s'en sortira tous ensemble ! "- Pierino

L'ouverture va faire du bien au moral et aux finances de Pierino, collé à la gare, qui vend depuis 60 ans ses spécialités aux Français. "Le tabac, le Marsala... C'est moins cher ici. Et des pizzas. Pas des pizzas au coronavirus ! J'attends les Français pour boire un coup. On s'en sortira tous ensemble !" Insieme, nous dit-il en italien. Insieme. Ensemble. Les Modanais nous avaient vanté l'accueil des Piémontais, et on n'est pas déçu.

Pierino et son royaume des paquets de cigarettes © Radio France - Christophe Van Veen

Je me demande si Pierino n'est pas fan de la Juve ! © Radio France - Christophe Van Veen

Le bar-tabac-restaurant mythique de la gare © Radio France - Christophe Van Veen

Juste en face, une pension de vingt chambres. On sonne. Personne à la réception. Seules deux chambres sont occupées. Les restos autour sont fermés ou vides. C’est le revers de la Via Medail, la longue rue commerçante.

Des mesures sanitaires bien plus respectées qu'en France

Pourtant ici, on se dit qu’on ne risque vraiment rien. Du gel hydro-alcoolique partout, des désinfections permanentes, et surtout quasiment tout le monde porte un masque, dans la rue ou dans les magasins, même les petits-enfants de Sylvia. La mamie bosse à l'Autogrill du tunnel. Elle est encore scandalisée d'avoir vu des groupes de Français débarquer sans masques et le revendiquer avec éclat : "Nous, on met pas des masques !"

Les Français sont les bienvenus, mais ils devront composer avec les règles sanitaires anti- Covid 19 bien plus respectées de ce côté-ci des Alpes.

Le bonheur simple et des mesures sanitaires strictes © Radio France - Christophe Van Veen

Hommage à la France en pleine rue © Radio France - Christophe Van Veen

Un autre hommage à un Français célèbre © Radio France - Christophe Van Veen