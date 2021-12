A la fruitière de Fontain, les Francs-Comtois font le plein de fromage avant les Fêtes

Comté, morbier ou Mont d'Or : avant Noël, les ventes de produits du terroir décollent. La fruitière de Fontain, la plus proche de Besançon, accueille plus de 750 clients par jour.

"Certains clients sont affolés quand ils voient la file d'attente", sourit le gérant de la fruitière de Fontain, Claude Vermot-Desroches. "Mais finalement, ils reviennent me confier que c'est allé vite !" Bien préparés à l'affluence habituelle avant les Fêtes, 8 employés s'activent pour servir les amoureux de fromages doubiens et jurassiens. La fruitière a compté plus de 750 clients mercredi et jeudi, et près de 300 ce vendredi matin.

"Il y a des gens missionnés par les familles pour ramener des produits du terroir"

Sous un chapiteau à l'extérieur, on savoure un vin chaud, du comté ou du morbier en compagnie des producteurs. Le président de la fruitière Philippe Cuinet se réjouit de voir des locaux et des Francs-Comtois d'origine, revenus pour la Fêtes : "Il y a des gens missionnés par les familles et par les proches pour ramener des produits du terroir !" Dans la file, on croise des clients les bras chargés de victuailles, direction Agen, Paris, le Luxembourg ou encore la Belgique.

Dans le coffre des voitures, les clients embarquent leurs provisions de produits du terroir doubien et jurassien. © Radio France - Léna Coulon

20 meules de comté vendues par jour

La semaine de Noël est un vivier économique important pour la coopérative de Fontain, qui réunit 20 sociétaires de 11 exploitations. Au total, ce sont plus de 20 meules de 40 kilos de comté qui sont écoulées chaque jour. Et si on y propose de la tomme, du Mont d'Or et de la cancoillotte, ce sont bien le comté et le morbier qui restent les plus populaires, avec 75% des ventes.

Un podium dopé par la médaille d'or attribuée au morbier de Fontain en août 2021, au concours du syndicat interprofessionnel de ce fromage AOP du massif jurassien. Récompense et affluence : c'est un carton plein pour la fruitière, qui célèbrera l'année prochaine son centenaire.