A La Garde, la grève des salariés de Transfix... inquiets pour l'avenir de leur usine

La Garde, France

L'inquiétude des 330 salariés de l'usine Transfix-Cahors à La Garde (Var). Ils sont en grève depuis ce lundi midi et au moins jusqu'à mercredi à l'appel de l'intersyndicale CFE-CGC, CGT, FO et CFDT pour la sauvegarde de l'emploi sur le site varois. Cette entreprise, spécialisée dans la fabrication des transformateurs électriques basse et moyenne tension, a été rachetée en octobre dernier, comme toutes les filiales du groupe Cahors, par un homme d'affaires. S'il s'était engagé à sauvegarder les emplois, une vingtaine de licenciements a déjà eu lieu dans le groupe Cahors, dont 9 sur le site de La Garde.

"On ne veut plus travailler gratuitement"

Depuis juin 2017, et la signature d'un "Accord d'entreprise de préservation et de développement de l'emploi" entre l'ancienne direction et les syndicats, les salariés travaillent 2 heures "gratuitement" chaque semaine. Ils font 39 heures mais ne sont payés que 37. Une mesure qui devait permettre de redresser l'entreprise et sauver les emplois. Aujourd'hui découragés et inquiets, les salariés réclament l'annulation de cet accord et le paiement de toutes les heures travaillées. "Nous avons l'impression de s'être faits avoir... et on ne veut plus travailler gratuitement" explique un des salariés. Les négociations avec la nouvelle direction sont engagées. Direction qui n'a pas souhaité s'exprimer devant les médias.