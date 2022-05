CDI, 2 400 euros nets, avec logement : le restaurant Le Prose de La Grande-Motte peine à recruter

Les restaurateurs de l'Hérault cherchent désespérément des saisonniers. L'hôtel-restaurant Le Prose, situé près de la plage à La Grande-Motte, recherche un pizzaïolo pour cet été. Malgré un bon salaire à la clé, c'est toujours aussi difficile de recruter.

"J'ai la chance, au Prose, de pouvoir proposer de bonnes condition salariales et une certaine qualité de travail, confie Joris Bauchais, le directeur. "Ca fait plusieurs mois qu'il y a une offre pour un emploi de pizzaïolo, et j'ai eu zéro candidature." Le directeur de l'établissement est étonné par cette difficulté de recrutement. "On a été très surpris de pas avoir de candidatures sur un poste à 2 400 euros nets avec deux jours de repos consécutifs et les heures supplémentaires payées."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après plusieurs mois de recherches pour recruter un pizzaïolo, l'équipe du Prose a décidé de poster un appel à l'aide sur les réseaux sociaux, ce mardi 3 mai. Le post a été partagé plus de 4 700 fois sur la page Facebook ! "C'était un véritable ras-le-bol, on se voyait ne pas avoir de pizzas pour l'été, alors que beaucoup de clients viennent pour ça. Ca a été une très belle surprise de voir que notre communauté était présente, et qu'elle a partagé de Montpellier jusqu'au nord de la France."

400 candidatures en deux jours

Le restaurateur a reçu près de 400 candidatures en seulement deux jours. "Je reçois des CV de Paris, de Lens, de partout, donc c'est super." Il manque encore du monde pour faire une saison avec la totalité des effectifs, c'est-à-dire une cinquantaine de personnes. Mais Joris Bauchais est optimiste pour la suite, il pense pouvoir proposer des pizzas à ces clients cet été. En attendant, il continue d'éplucher les candidatures.