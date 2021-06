"À la ligne", une nouvelle librairie à Lorient en hommage à l'auteur Joseph Ponthus

Depuis 2015 et la fin de la libraire l'Imaginaire, "il n'y avait plus de librairie généraliste indépendante à Lorient", raconte Dominique Bernardé. Après une étude de marché et un financement participatif, avec l'appui de la CCI et du Centre national du livre, il ouvre sa librairie À la ligne, ce jeudi 20 mai en plein centre-ville de Lorient. "Il y avait une vraie demande de librairie, un commerce de proximité avec des conseils personnalisés et des animations", explique l'ex-quimpérois.

Pour son ouverture, le magasin a reçu près de 150 personnes, "un accueil très chaleureux avec beaucoup de compliments. Il parait qu'on se souvient toute sa vie de l'ouverture de sa librairie", sourit Dominique Bernardé, "il faut que je prenne encore un peu de recul parce que c'est tout frais, j'ai encore un peu la tête dans le vif du sujet."

Un hommage au lorientais Joseph Ponthus

Le nom de sa librairie est également un hommage au livre "À la ligne", de l'auteur lorientais Joseph Ponthus, décédé en février dernier. "Un objet littéraire, social, politique" qui a beaucoup touché le libraire. Quand il rencontre Joseph Ponthus l'année dernière, il se décide de nommer ainsi son magasin "pour rendre hommage au livre et à la dimension politique qui coïncide bien avec la librairie." Le commerçant tient à faire vivre le livre et l'œuvre de l'auteur pour qu'elle puisse atteindre son public. Le jour de l'ouverture, une dizaine de personnes ont décidé d'en acheter un exemplaire.