Avec le déconfinement, les mariages reprennent à la mairie d'Orléans

Depuis le 2 juin dernier, il est à nouveau possible de célébrer des mariages en public, avec masques obligatoires pour tout le monde sauf les mariés et les enfants. Ce samedi 6 juin, les premières cérémonies se tenaient à l'hôtel Groslot à Orléans.

Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une belle robe blanche et un costume élégant dans la cour de l'hôtel Groslot à Orléans. Pendant le confinement, 76 mariages ont été annulés en tout, tous reprogrammés. Et les premiers couples convolent enfin ce samedi 6 juin après-midi.

Des cérémonies adaptées aux gestes barrières

Avant toute chose, une employée de la mairie accueille la noce et rappelle les consignes de sécurité. Tout le monde doit être masqué à l'exception des mariés et des potentiels enfants présents. Dans la salle des mariages, les fauteuils sont espacés d'un mètre et les témoins reçoivent des stylos individuels. Les cérémonies sont aussi légèrement plus courtes (17 minutes au lieu de 20) pour permettre une désinfection du bureau et des fauteuils entre chaque union.

Du gel hydroalcoolique est mis à disposition des mariés et de leurs invités à l'entrée de l'hôtel Groslot © Radio France - Mathilde Bouquerel

Mais le plus frappant est que les cérémonies se déroulent en petit comité, 30 personnes maximum, employés de la mairie et mariés compris. Jean-Luc Poisson est l'un des deux adjoints au maire qui officie cet après-midi à l'hôtel Groslot. "C'est un peu curieux quand on est habitué à célébrer un certain nombre de mariages parce que ce sont des cérémonies très calmes", confie-t-il, "Et puis avec le masque c'est parfois un peu difficile de parler, ça fait de la buée sur les lunettes ... Mais ce sont de petits inconforts, l'important c'est surtout de célébrer ces unions."

Tout de même une grande joie pour les nouveaux mariés

Malgré le contexte, les nouveaux mariés restent très heureux que la cérémonie ait enfin pu avoir lieu. C'est le cas par exemple de Marine et David Paillette, le troisième couple à avoir pu convoler cet après-midi.

Marine et David Paillette, le troisième couple marié ce samedi 6 juin à l'hôtel Groslot © Radio France - Mathilde Bouquerel

"C'est autant d'émotion qu'un mariage classique, il y a juste les masques qui donnent un petit style en plus !", s'amuse David avant d'ajouter : "Nous avons prévu une cérémonie religieuse avec toute la famille et les amis en septembre, donc pour nous, rien d'annulé." En tout, mariés comme invités, ils ne sont que six dans la salle de l'hôtel Groslot, ce qui ne déplaît finalement pas à Marine : "Aujourd'hui on est en petit comité, avec seulement nos témoins et leurs compagnons donc c'est sans pression, que du plaisir !"

En tout, cinq cérémonies ont eu lieu ce samedi 6 juin, dont trois prévues avant le confinement.