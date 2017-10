A la ville de Vernon, tous les fonctionnaires pointent

Le maire de Vernon, François Ouzilleau, soutient le rétablissement du jour de carence pour les fonctionnaires. Il estime qu'il faut aller plus loin en assouplissant le statut de la fonction publique territoriale. Il a même remis la pointeuse dans tous les services.

François Ouzilleau, le maire LR de Vernon, qui a succédé à Sébastien Lecornu à la tête de la ville, soutient le rétablissement du jour de carence pour les fonctionnaires. L'élu pense que ces courts arrêts maladie désorganisent les services et pèsent sur les salariés qui travaillent. "Je distingue les arrêts maladie ordinaires et les autres -longue maladie accident du travail- qui sont plus que justifiés. Pour les arrêts ordinaires, il y a des encadrants dans ma collectivité qui constatent que le congé maladie peut être une forme de rébellion et de protestation. Quand on a supprimé le jour de carence, les taux explosent".

Vers une refonte des primes selon la présence des agents

François Ouzilleau, veut même aller plus loin. D'ailleurs l'élu explique '"quand on est arrivé en 2014 à Vernon, il n'y avait une pointeuse qu'à la mairie. Depuis le premier octobre, il y a une pointeuse dans tous les services. Ce sont les agents qui l'ont demandé pour plus d'équité, notamment ceux de la catégorie C". Il soutient la volonté d'Emmanuel Macron d'assouplir le statut de la fonction publique territoriale mais attendant l''année prochaine, François Ouzilleauveut moduler les primes en fonction de la présence des agents.