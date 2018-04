Palluau-sur-Indre, France

La maison Thuillier, surnommée "chemiserie des présidents" a habillé Emmanuel Macron pour sa visite de trois jours aux Etats-Unis cette semaine. Le président français portait une chemise "Paris haute mesure" pendant le dîner d'ouverture à Mont Vernon, dans la demeure historique de George Washington. Il portait encore une chemise Thuillier, cette fois une chemise "smoking à plastron, réalisée en élégante popeline de coton", précise la chemiserie, pour le dîner de gala à la Maison blanche. Cette dernière était un modèle unique, brodée des initiales "EM". Elle a nécessité onze heures de travail aux artisans, installés dans l'atelier de confection de Palluau-sur-Indre.

Des ateliers français à la Maison Blanche, nos chemises et accessoires masculins voyagent! @EmmanuelMacron impeccable en @THUILLIER_Paris - #chemise de smoking et noeud papillon #MadeinFrance. https://t.co/e5eLpw9JpY

Credit photo Paris Match. pic.twitter.com/156mpn5pyU — THUILLIER Paris (@THUILLIER_Paris) April 25, 2018

Nœud papillon et cravate Thuillier

Le président a agrémenté ces chemises d'un nœud papillon et d'une cravate également confectionnés par la maison Thuillier, mais dans leurs ateliers à Paris.

La maison Thuillier se félicite d'une telle exposition et y voit un moyen de "porter haut" les couleurs du Made in France et de l'artisanat français au-delà des frontières.