Biarritz, France

Ils attendaient l'été pour se refaire après un hiver bien morose, mais les commerçants de Biarritz sont plus que déçus. On est à la moitié des soldes d'été, qui se terminent dans 3 semaines, et le bilan est déjà mauvais. Dans le quartier de la rue Mazagran, les commerçants sont dépités.

"Les soldes ça ne sert plus à rien"

Il suffit de se balader un peu pour s'en rendre compte. Il y a un pas mal de monde dans les rues, mais dans les boutiques, personne ou presque. Nazzia est responsable du magasin "Antonelle" de la rue Mazagran, et elle le constate "les gens se promènent beaucoup, mais au niveau de la consommation on sent une différence", raconte-t-elle.

Même constat un peu plus loin, dans le magasin Banana Moon. Sa patronne, Marie a carrément renoncé à solder ses produits, ou presque. Pour elle les soldes, "ça ne sert plus à rien". "Maintenant les soldes c'est toute l'année", dit-elle. Entre les promotions, internet, et les braderies, les soldes n'ont plus vraiment de sens, et n'attirent plus les clients.

" Il y a un gros problème"

Le problème c'est que la situation n'est pas exceptionnelle. Au-delà des soldes, c'est une morosité générale qui touche Biarritz, expliquent les commerçants. Sonia Rodriguez est la présidente de l'association des commerçants du quartier, pour elle "il y a vraiment un gros problème" dans le centre-ville de Biarritz. Et cela dans tous les domaines, magasins de vêtements, restaurants, "il y a vraiment une baisse du chiffre d'affaire".

Et la situation est telle que l'association a décidé de faire un sondage auprès commerçants à la rentrée, pour estimer l'ampleur des dégâts.

Ces soldes d'été sont les dernières à durer 6 semaines. À partir de janvier 2019 ce ne sera plus que 4 semaines.