Un centime ou vingt euros (voire plus), vous mettez le prix que vous voulez ! Ce week-end, l'association "La Recyclade" de Dijon proposait à ses clients d'acheter des produits pour enfants à tarif "libre". Objectif : récolter assez d'argent pour pérenniser l'association et même créer des emplois.

Dijon, France

Imaginez une boutique où vous payez le tarif que vous voulez. Cela existe, et c'est à Dijon ! L'association Recyclade a ouvert son magasin solidaire et éco-citoyen en septembre dernier. L'établissement récolte de vieux objets, les répare, les revalorise avant de les revendre à petit prix. Ce samedi, l'opération concernait le rayon pour enfants : vous pouviez acheter des vêtements, des livres et des jouets au prix que vous souhaitiez. En fonction de vos envies et de vos moyens. Bref, le prix ? C'était à vous de le fixer.

"C'est bien, ça fait venir des gens et ça fait tourner le magasin," sourient Romaric et sa compagne, venus avec leurs deux enfants.

"Et puis, payer le prix qu'on veut, ça peut donner accès à la culture à des gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des livres autrement."

"Pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens"

Un événement à ne pas rater pour Amandine. Cette maman de deux enfants fait très attention à son budget en ce moment.

Et comme les produits neufs pour enfants sont souvent très chers en magasin, cette journée "prix libre" à la Recyclade tombe très bien.

"Je suis à mi-temps pour m'occuper des enfants, donc je fais attention. Parfois, on achète du neuf, mais la majorité du temps, on prend des jouets d'occasion."

D'ailleurs, son petit garçon Ethan a trouvé son bonheur : un jouet musical estimé par Amandine à 3 euros. Réponse de Fred Ramette, le co-fondateur de l'association : "non, non, c'est 50 centimes." Ethan est un petit chanceux : il peut désormais en prendre deux !

"En général les clients sont très généreux, confie Fred Ramette. Pour des livres que nous aurions vendu 40 centimes en temps normal, une dame a voulu faire un geste et elle a dit : non, non, je les compte à un euro, ça me fait plaisir de vous aider."

Pérenniser l'association et pourquoi pas créer des emplois

"Ici, c'est en fonction des ressources, et il n'y a pas de jugement par rapport à ça," rassure le gérant.

"Il n'y a pas de jugement ici" - Fred Ramette Copier

"On a beaucoup de familles qui ont des ressources très faibles, qui viennent s'équiper ici et qui nous disent : c'est génial, on peut se faire plaisir à petit prix."

Avec ce genre d'opération "prix libre", Fred Ramette espère pérenniser l'association et même créer des emplois : "des collecteurs, des transformateurs ou encore des vendeurs en magasin".