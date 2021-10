A la recyclerie d'Evron, les petits prix aident les plus précaires

Donner une seconde vie aux objets du quotidien : c'est ce que propose la recyclerie "Le Grenier d'Etic", ouverte depuis le 1er septembre dans la zone industrielle du Bray, à Evron, par l'association Etic 53. Le principe : le magasin récupère les dons des particuliers ou des professionnels. Ils sont nettoyés, réparés parfois, avant d'être finalement revendus pour des prix beaucoup moins cher que du neuf. On y trouve tout autant des livres que de la vaisselle, des bijoux, des meubles ou de la décoration d'intérieur.

La recyclerie propose même aux Evronnais de déménager, voire de les débarrasser d'objets qu'ils n'utilisent plus, et ce pour une somme modique. C'est le premier lieu de ce genre en Mayenne, et il répond notamment à une certaine demande. Hausse du coût de l'énergie, des prix de l'alimentation ou encore des carburants : dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat, l'initiative plaît aux Mayennais les plus précaires.

De nombreux Evronnais ont recommandé le Grenier d'Etic à Cindy, 29 ans, notamment pour ses prix bas. © Radio France - Théo SIRE

C'est d'ailleurs pour les prix modiques du magasin que Cindy, 29 ans, est venue au Grenier d'Etic. Au rayon puériculture de la recyclerie, elle vient acheter des cadeaux de Noël pour ses enfants. Elle s'y prend très tôt, mais elle n'a pas vraiment le choix.

Pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de finances, ici c'est vraiment des petits prix. Et c'est toujours de qualité. Les jouets partent vraiment vite ici, donc on commence déjà les cadeaux de Noël.

Nathalie Rousseau fait partie des trois encadrants de cette plateforme d'insertion sociale, crée par Etic 53. © Radio France - Théo SIRE

Même si tout le monde ne vient pas avec une idée précise en tête, Nathalie Rousseau, encadrante technique à la recyclerie et élue à la communauté de communes des Coëvrons, reconnait que certains produits ont plus de succès que les autres.

La vaisselle, les livres et les jouets pour enfants sont quand même des produits que les gens recherchent. Je pense aussi que le confinement a aidé à prendre conscience qu'on pouvait aussi faire attention à acheter des choses moins chères et près de chez soi.

En réinsertion sociale, Stéphane, 56 ans, cherche à trouver du travail en tant que façadier-peintre. © Radio France - Théo SIRE

Le Grenier d'Etic s'engage même plus loin dans le soutien aux plus précaires : la vente des articles de la recyclerie permet surtout de payer douze salariés à l'origine sans emploi. C'est l'une des missions de l'association fondatrice du lieu, Etic 53, dédiée à la réinsertion professionnelle. Parmi ces personnes, il y a Stéphane, 56 ans. Avant de rejoindre le magasin, il était sans emploi depuis cinq ans sur Evron.

J'ai trouvé cet emploi grâce ma conseillère Pôle emploi. J'étais au Revenu de solidarité active [RSA] et j'en avais marre, donc j'ai voulu travailler un peu. On essaye de nous replacer dans le courant de la vie, qu'on retrouve un boulot fixe. Mais c'est un contrat de deux ans maximum, après on est obligé de partir pour laisser la place à d'autres.

Une plateforme de réinsertion professionnelle, mais aussi sociale : le Grenier d'Etic prévoit d'ouvrir un café solidaire dans ses locaux, où s'organisera notamment des animations entre différentes associations et acteurs locaux.