À la retraite, en plein confinement, elle crée son entreprise de désinfection à Perpignan

"La retraite, c'est pas pour moi". Après 38 ans de bons et loyaux services à l'hôpital, Monique Ferré a fondé (avec une amie Cathy Biegel) l'entreprise de désinfection Axe Bio Nettoyage à Perpignan (le siège est néanmoins à Toulouges). "On s'est lancé durant le premier confinement, en mars 2020, car c'était dur de rester à la maison à ne rien faire, surtout quand on a lutté contre d'autres pandémies dans le milieu hospitalier. Évidement cette pandémie va se régler avec des vaccins et des médicaments, mais elle peut aussi être réglée avec des mesures d'hygiène un peu différentes que celles que nous utilisons d'habitude."

Six salariés à ce jour

Axe Bio Nettoyage a donc fait du nettoyage biologique sa spécialité. "C'est pas du bio. C'est du biologique via des détergents, des virucides et des fongicides pour décontaminer comme dans les structures médicales spécialisées", précise Monique Ferré ce lundi matin sur France Bleu Roussillon.

En un an et demi d'existence, l'entreprise compte parmi des clients très variés : "des clubs de plage, des restaurants, des écoles, des entreprises mais aussi des particuliers". Axe Bio Nettoyage emploie à ce jour six salariés. Certains sont en contrat de réinsertion.