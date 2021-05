À La Roche-Posay, les commerçants dans l'attente de la reprise des cures le 24 mai

Une réouverture des le 24 mai : pour les thermes de la Roche-Posay, le calendrier s’accélère. Si les curistes ne devaient être accueillis qu’à partir de la mi-juin suite aux premières annonces sur le déconfinement, les cures sont finalement autorisées à reprendre dès le 19 mai. Les équipes se préparent donc en quatrième vitesse pour accueillir les clients, sans avoir pour autant tous les détails sur le protocole.

Jauge de 50%

"On va rouvrir avec une jauge de 50%, indique Marjorie Watine, chargée de la communication. Mais on attend encore les détails sur le protocole sanitaire : combien de personnes pourra-t-on avoir dans une même salle de soin ? Devra-t-on demander un test PCR aux curistes à l’arrivée ?" Ces questions doivent être tranchées dans une réunion interministérielle ce jeudi soir au plus tard.

Avec les thermes du Connétable qui restent fermés jusqu’à la fin de l’année pour cause de travaux, le défi sera donc d’accueillir tous les curistes dans le bâtiment du centre-ville avec une jauge réduite, alors que les cures en attente se sont accumulées depuis plus d’un an. "La priorité, c'est de recaler les cures qui ont dû être annulées pendant les confinements, parfois reportées à deux reprises déjà", précise Marjorie Watine. Depuis mardi matin, l'impatience se fait d'ailleurs sentir : l'accueil téléphonique a été renforcé pour répondre aux nombreux appels de curistes.

Impatience des commerces locaux

Le retour des curistes est attendu avec impatience par les commerçants locaux. Derrière son stand de fruits secs et d'olives, Thomas doit faire sans cette clientèle depuis des mois lors du marché du mardi. "C'est une très bonne nouvelle pour nous, on attendait que ça ! Sans cures, on a trois fois moins de clients ici", explique-t-il.

Les commerçants attendent le retour des curistes à La Roche-Posay © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Même sentiment à la boulangerie qui donne sur la place de la République : d'ordinaire, une quinzaine de vendeuses s'activent en boutique à cette période, mais cette fois, les embauches vont se faire progressivement, en fonction de l'arrivée des curistes. "On s'organise, on est ravis et pressés. On a une terrasse et un service traiteur, tout va reprendre en même temps, c'est parfait", lance Caroline derrière le comptoir.

Sur le trottoir d'en face, Marcel Rancher qui gère l'hôtel-restaurant L'Escalade, est plus prudent. Rouvrir en même temps que les cures thermales, ce n'est "pas rentable" pour lui, tant qu'il ne peut pas faire dîner ses clients sur place. Il attendra donc le 9 juin pour rouvrir complètement, et son carnet de réservation sur le mois est vide pour l'heure : "j'ai surtout des réservations pour juillet, il y en aura peut-être en dernière minute sur juin, estime-t-il. Il faut le temps de s'organiser, aussi bien pour les professionnels que pour les curistes qui doivent organiser leur séjour." Il a cependant anticipé et réembauché certains salariés ces derniers jours, pour se remettre au travail dès que nécessaire.