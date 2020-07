A La Roche-sur-Yon, les aides à domicile demandent une meilleure reconnaissance

Auxiliaires de vie, aides à domicile, agents d'entretien... Elles étaient une soixantaine à manifester, ce jeudi midi, à La Roche-sur-Yon, devant le Conseil départemental de la Vendée. « Elles", parce qu'il s'agit essentiellement de femmes, mobilisées afin d’obtenir une prime pour avoir continué à travailler pendant la crise sanitaire et le confinement. "On la mérite, quand même", dit Elisabeth Boutet, auxiliaire de vie depuis une trentaine d’années. "On est au plus près des personnes fragilisées à domicile. On n’avait pas de protection. Ca a été très compliqué à vivre".

Une soixantaine de personnes mobilisées © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Le Conseil départemental finance les 140 structures qui emploient ces plus de 1.000 salariés. Il a voté ce vendredi près d'un millions d'euros pour que ces employeurs puissent accorder des primes. Mais, au-delà, les manifestantes veulent que la difficulté de leur métier soit mieux reconnue. "Il faut revoir l’organisation de nos métiers", dit Béatrice Ruault, de la CGT : "nous voulons que l’évolution de nos métiers soient prise en compte, et une remise à plat de notre _convention collective_. Nous avons des amplitudes horaires impossibles : on fait les levers du matin, les couchers du soir, et du ménage l’après-midi. Il faut du travail en équipe, comme dans la santé".