A La Rochelle, cafetiers et restaurateurs attendent des retrouvailles émouvantes avec leurs clients

Pour beaucoup de cafetiers et de restaurateurs, ceux qui ne se sont pas lancés dans la vente à emporter, ce mercredi sera l'occasion des retrouvailles avec leur clientèle. Enfin le plaisir de ressortir les tables en terrasse. Pour les grandes terrasses, la jauge sera de 50%. Jauge complète en revanche pour les petites terrasses, moins de 10 tables. Mais à condition de mettre des séparations entre les tables. Et puis pas plus de six personnes à table. En attendant la prochaine étape, promise pour le 9 juin, avec la réouverture des intérieurs.

Quelles que soient les contraintes, cafetiers et restaurateurs sont dans les starting-blocks, notamment à La Rochelle, rue Saint-Jean-du-Pérot. Une rue bien silencieuse depuis sept mois, alors que c'est l'un des cœurs de la vie rochelaise. Bruno et Lulu, le couple de patrons du bar Le Plan B, sont soulagés. Leur clientèle ne les a pas oubliés : "pour la première soirée, la terrasse est quasiment complète en réservations... Pourtant on ne tient pas un restaurant, on ne propose que des planches apéro. Mais nos invités ont déjà réservé leur table. Et pour les autres, on va toujours trouver une petite place. On va se faire un peu déborder forcément..."

Reste à prier pour éloigner la pluie... vu que seules les terrasses peuvent être exploitées ces prochaines semaines. Ne rouvrir que les terrasses, un risque permanent pour Lulu est le patron du Plan B, un bar de la rue Saint-Jean : "on a investi dans des parasols, pour protéger les gens en cas de petite pluie. Mais ça a ses limites. Et puis on espère vite une reprise avec nos intérieurs." Ce sera donc pour le 9 juin, si tout va bien.

Réservations pour la première journée

Quelques dizaines de mètres plus loin, Julien Gilbert propriétaire du resto Les Quatre Sergents, a joué la prudence : "pour le 19 mai on n'ose pas prendre de réservations en terrasse. S'il y avait un peu de vent, s'il faisait trop frais, ou de la pluie, on ne veut pas prendre de risques puisqu'on aura pas de solution de repli pour accueillir nos clients en intérieur."

Ces prochaines semaines, Julien Gilbert les voit comme un rodage, avant de faire chauffer les cuisines cet été. "On va commencer par une ou deux journées assez conviviales, avec nos clients fidèles. On proposera une mini-carte, seulement quelques plats, des tapas. Histoire de fêter cette réouverture, ces retrouvailles."

"On a pris quelques kilos" avoue Julien Gilbert, patron des 4 Sergents. Avec son chef Sylvain Proust, il a mis à profit le dernier confinement pour préparer un service de vente à emporter, pour "s'adapter au marché". © Radio France - Julien Fleury

Une fête malgré tout très tranquille. A 21h tout le monde chez soi, nouvel horaire du couvre-feu. Mais Bruno et Lulu du Plan B s'attendent à beaucoup d'émotion: "On n'a pas le droit de sonoriser nos extérieurs, donc on n'est vraiment pas sur un côté festif, mais sous le signe des retrouvailles, vraiment !" Difficile de résister aux embrassades. Bruno, Lulu et leur cuisinière Margot, qui arrivera début juin, ont prévu de se faire vacciner très rapidement.

Au Plan B, Lulu compte sur la bienveillance des policiers pour l'aider à appliquer le protocole sanitaire. Confiant malgré tout : "les gens ont pris conscience des gestes barrière. Le port du masque. Aller aux toilettes un par un." Car oui les toilettes vont elles aussi rouvrir dans les cafés et restaurants !

"On ne pourra pas accepter tout le monde !"

Du restaurant La Boussole sortent des bruits de scie et de perceuse. Le confinement a permis de refaire toute la déco intérieure. Beaucoup de boulot pour Julien, menuisier : "avant le 19 mai, il reste à faire toutes les petites finitions. Je viens de finir les armoires des WC. En gros, toutes les petites babioles que les artisans ne veulent pas faire".

La Boussole a gardé le lien avec ses clients grâce à la vente à emporter. Le groupe de resto familial, qui comprend aussi Iseo et quelques autres adresses, a même investi dans son propre site de commandes et gère même les livraisons. Voilà qui ne remplace pas la joie de dresser les tables pour Andréa, jeune patronne du groupe de resto familial.

Au moment de retrouver les clients, Andrea ne s'inquiète pas de la fréquentation : "pour l'instant, on a moins de capacité sur les terrasses... On sait que ça va frustrer certains clients, on ne pourra pas accepter tout le monde !" Mais Andrea a aussi développé le côté bar dans l'un des restaurants de sa famille, Iseo, où l'on pourra prendre le café en journée ou l'apéro.

Après sept mois d'inactivité (si ce n'est pour la vente à emporter), les restaurants et les cafés vont retrouver leur vie. Des retrouvailles qui s'annoncent chargées d'émotion. © Radio France - Julien Fleury

Côté personnel, "ça va être dur la première semaine"

Autre inconnue pour les restaurateurs, le personnel, déjà recruté. Mais pour signer les contrats il faut plus de visibilité. Connaître les règles qui s'appliqueront cet été par exemple. Margot elle a de la chance, sûre de commencer comme cuisinière au Plan B début juin : "ça va peut-être être dur la première semaine, on va tous avoir mal au dos, aux pieds, et tout ! Mais c'est bon, on s'est bien assez reposé !"

Un déconfinement qui redonne de l'espoir. A condition que ce soit le dernier, prévient Lulu : "on aura beaucoup de mal à rouvrir ensuite. Les aides nous permettent de payer nos charges fixes, mais pas complètement. Depuis sept mois on vit sur nos économies qui ne sont pas éternelles ! Et puis, la vie ce n'est pas de rester chez soi. C'est de travailler !"