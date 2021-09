A La Rochelle, des embouteillages pour renouveler sa carte d'identité

Avec la régression de la pandémie et l'arrivée de la nouvelle carte d'identité, les services d'Etat Civil sont plus surchargés qu'en temps normal à La Rochelle.

Des bouchons... administratifs ! A La Rochelle, il y a plus d'attente que d'habitude pour renouveler sa carte d'identité. Certains se plaignent de devoir patienter "plus d'un mois" pour avoir un rendez-vous. La mairie nuance à "deux, trois semaines", mais le délai est bien là. Une situation nationale, due à l'adoucissement de la pandémie et à l'arrivée de la nouvelle carte d'identité.

"Je ne pensais pas que ce serait aussi long", soupire Antoine, à la sortie du service d'Etat Civil. Il doit compter près de deux mois pour renouveler sa carte d'identité, qu'il a perdu avec son portefeuille. "Je dois partir en vacances dans deux mois... Je suis un peu énervé, j'avais prévu ça depuis longtemps." Une situation qu'avait anticipé Marie-Jeanne. "J'ai vu une annonce de la mairie, qui parlait du délai d'attente. Alors je suis venue tout de suite !"

En 2020, une baisse de 40% dans les demandes de cartes

Pourquoi ce délai ? "On rattrape la baisse qu'il y a eu en 2020, avec la pandémie", explique Jean-Philippe Plez, adjoint à la mairie. Il estime que les demandes de carte d'identité cette année tourneront autour des 30 000, contre 20 000 une année normale. "Les gens veulent repartir en vacances, avec l'adoucissement de la pandémie."

L'autre point qui donne plus de travail aux services d'Etat Civil, c'est l'arrivée de la nouvelle carte d'identité en juin dernier. "Pas mal de gens veulent ce nouveau document, au format carte bancaire", explique Jean-Philippe Plez.

L'élu veut cependant rassurer les rochelais : "C'est une situation conjoncturelle, ça devrait revenir à la normale au fil de l'année." En attendant, il conseille de se tourner vers les services d'Etat Civil des villes de la communauté d'agglomération.