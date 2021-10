L'attractivité de La Rochelle entraîne une hausse des prix de l'immobilier dans la ville et pourrait aussi contraindre les promoteurs à construire des bâtiments plus hauts.

A La Rochelle, des immeubles plus hauts pour une population plus nombreuse

A quoi ressemblera la silhouette de La Rochelle demain ? La ville pourrait abriter des bâtiments plus hauts qu'aujourd'hui afin de répondre à la problématique actuelle du logement. Au premier semestre 2021, les prix de l'immobilier ont continué d'augmenter avec, en moyenne, au premier semestre, un prix de vente à 4630 euros le mètre carré. Plus attractive que jamais, La Rochelle doit trouver des solutions pour accueillir ses nouveaux arrivants et faire cohabiter tous ses occupants.

"La seule façon qu'on a d'agir sur la maitrise des prix, c'est de continuer à construire", explique Sylvain Dardenne, conseiller municipal en charge de l'urbanisme. Sauf que le développement de la ville se trouve limité, notamment en raison du plan national "zéro artificialisation nette" qui implique que les zones urbaines cessent leur expansion sur la nature. Construire des bâtiments plus hauts apparaît donc comme "une des seules solutions que l'on a pour continuer à accueillir des familles, et notamment des familles recomposées ou monoparentales. C'est à dire du T2, du T3 ou T4", indique Sylvain Dardenne.

Des réticences dans la population

"A La Rochelle, on n'a pas l'habitude de voir des bâtiments de grande hauteur", note Nicolas Violain, vice-président de l'Observatoire immobilier du Sud-Ouest. Si les promoteurs sont prêts à construire plus haut, les pouvoirs publics s'attendent donc à plus de réticence de la part de la population rochelaise. "Il y a une acceptabilité de la verticalité qui est difficile, note Sylvain Dardenne. Notamment sur des tissus pavillonnaires qui ont une vie de quartier, une identité". Cette acceptation de la population est pourtant importante. "Ce n'est clairement pas simple, on en est tous conscients et on essaie de l'expliquer au maximum", précise Nicolas Violain, également responsable de l'agence rochelaise du promoteur Réalités.