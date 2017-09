Pas de deuxième jour de blocage des dépôts pétroliers à la Rochelle

Les CRS sont arrivés dans la nuit au port de La Rochelle. Ils empêchent les routiers grévistes de bloquer les dépôts pétroliers une deuxième journée...

Les routiers CGT et FO ont découvert des CRS à leur arrivée cette nuit aux dépôts pétroliers de la Rochelle, à la Pallice.

Ils ne peuvent plus bloquer le site comme ils l'ont fait hier car une compagnie de CRS est positionnée à l'entrée pour sécuriser l'arrivée des camions.

Les grévistes... ils sont une quinzaine selon la CGT... restent quand même sur place et distribuent des tracts.

Hier, en revanche, le blocage a fonctionné, sans aucun incident.

Les grilles des dépôts Picoty et SDLP sont restés fermés toute la journée.

Par précaution ou par crainte, des automobilistes se sont rués dans les station-services, et ce sont eux qui ont crée des difficultés. Manque d'essence à certaines pompes ou limitation des à 20 ou 30 euros par voiture.