À La Rochelle, pas de rayons vides dans les supermarchés

Dans tous les magasins alimentaires de la zone de Beaulieu près de La Rochelle, le même constat. Pâtes, conserves, papier toilette et surgelés sont bien là, comme d'habitude. Certes il y a quelques trous dans les rayons et certaines références ne sont plus disponibles mais il ne semble pas y avoir eu de ruée après l'allocution d'Emmanuel Macron sur le coronavirus et l'annonce de la fermeture des établissements scolaires.

Il faut dire que les employés s'activent pour sortir des cartons et remettre en rayon conserves de petits pois, paquets de pâtes, packs d'eau et autres steaks hachés surgelés. Dehors pas non plus de chariots surchargés, croulant sous les denrées non périssables. Tout le monde semble être aussi raisonnable que Jacqueline et Harry, plus de 85 ans tous les deux. "On a pris que ce qu'il nous faut pour deux semaines, comme d'habitude Mais c'est vrai qu'il n'y a pas tout ce qu'on veut dans les rayons, surtout le savon pour les mains, les gens se sont jetés dessus."

Nadine, elle, reconnait avoir "chargé un peu plus que d'habitude". Mais elle n'est pas inquiète pour la suite " pour avoir parlé avec les personnes qui mettent en rayon, ils sont approvisionnés tous les jours donc pas une grande inquiétude, si ce n'est justement de l'emballement de ceux qui stockent anormalement ". En effet, les spécialistes le disent : la grande distribution est prête à faire face, les magasins ont pour la plupart un mois de stock, il n'y a donc pas de pénurie à prévoir.