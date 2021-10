A La Roque-Gageac, le renouveau de l'hôtel du Périgord

Seuls les murs et le toit de l'hôtel sont conservés

Si vous empruntez la départementale 703 entre Cénac et Vitrac, après le pont sur la droite, vous ne pouvez pas rater les travaux. Des remblais de terre isolent la propriété de la route, les camions, les bétonneuses tournent, les sols sont creusés. C'est bien simple, de l'ancien établissement datant des années quatre-vingt, Thierry Gautier ne garde que les murs et le toit. La propriété est bâtie sur la rive droite de la Dordogne , au pied de la bastide de Domme, sur deux hectares et demi.

L'hôtel le Périgord fait l'objet de grands travaux © Radio France - Valérie Déjean

Le patron du groupe TPL, qui possède aussi le domaine de Monrecour à Saint Vincent de Cosse, veut faire de cet ancien hôtel emblématique, un établissement haut de gamme pour les touristes étrangers et français. La barre est haute, il veut faire un quatre étoiles périgourdin pour accueillir les groupes venus de l'étranger: chinois, américains, australiens ou israéliens. Le permis de construire accordé en juin va permettre de créer une extension de mille mètres carrés. Elle abritera la nouvelle salle de restaurant pour une cuisine périgourdine et une salle de séminaire pouvant accueillir 200 personnes. De quoi attirer en plus le tourisme d'affaires. Quinze personnes doivent être recrutées . L'hôtel "Le Périgord" pourrait accueillir ses premiers clients dès le mois de mai.