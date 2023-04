À La Sentinelle, l'entreprise SC Industries menacée de liquidation judicaire

Dans le Valenciennois, SC Industries est sous la menace d'une liquidation judicaire. Basée à La Sentinelle, la holding regroupe trois entreprises, spécialisées dans la chaudronnerie industrielle. La cinquantaine d'employés qui y travaillent doit être fixée sur son sort ce mardi 25 avril, après une audience au tribunal de commerce de Valenciennes lundi 24 avril.

SC Industries est déjà en cessation de paiements. Une facture d'électricité multipliée par quatre, un souci de paiement de la part d'un client et un chantier qui s'est mal passé dans une sucrerie du Nord n'ont fait qu'aggraver la situation de l'entreprise ces dernières semaines.

Depuis deux mois maintenant, les salariés ne sont plus payés. Ils ont pourtant bien reçu en mars un chèque, censé correspondre à leur salaire de février, mais la banque l'a refusé.

Les salariés attendent leur licenciement

Baptiste Avronsart est chargé d'affaires chez SISC, une des entreprises de SC Industries depuis 16 ans. Pour lui et les autres salariés, c'est désormais l'heure d'attendre la lettre de licenciement. "Chez SISC, on espère qu'il n'y aura pas de repreneurs. Vu l'état des finances, on ne peut pas continuer dans cette entreprise". Les salariés attendent de recevoir leur lettre de licenciement pour pouvoir chercher un autre emploi.

Il y avait bien une offre de reprise mais le potentiel repreneur n'a pas donné suite. C'est bien le placement en liquidation judiciaire qui semble privilégié. Le tribunal de commerce de Valenciennes doit rendre sa décision ce mardi 25 avril.