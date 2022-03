Trêve hivernale: il faut s'attendre à une augmentation des expulsions en Côte-d'Or

A partir de demain, les locataires en difficulté de paiement pourront à nouveau être expulsés. Depuis le début de la trêve hivernale le 1er novembre dernier, ils étaient protégés. Pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19, cette date n'est pas reculée. Cette situation inquiète la Société dijonnaise d'Assistance par le Travail (SDAT) qui s'attend à une hausse des expulsions.

L'accumulation des expulsions repoussées

La Société dijonnaise d'Assistance par le Travail (SDAT) qui suit et prend en charge les personnes en difficultés de paiements, se prépare à une hausse du nombre de personnes expulsées. Sans pouvoir donner de chiffre, le directeur Brice Morey estime que les prolongement des deux dernières trêves hivernales va provoquer une hausse des expulsions cette année.

En 2020, les locataires étaient protégés jusqu'au 10 juillet et en 2021, jusqu'au 1er juin. "Des situations antérieures qui n'ont pas eu lieu en 2020 et 2021, vont arriver cette année, en plus des situations habituelles", explique Brice Morey. En effet, l'Etat avait repousser certaines démarches pour permettre aux locataires de passer la crise sanitaire plus sereinement.

La SDAT se prépare

Les prochaines semaines risquent d'être intenses à la SDAT. Le directeur attend des renforts humains: des assistants sociaux supplémentaires seront dédiées au suivi des personnes expulsées. Mais il va également falloir reloger ces personnes : "Sur Beaune, nous avons dix-sept logements d'urgence, je sais déjà que nous devrons compléter avec des chambres d'hôtel".