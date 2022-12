A la sortie de Reims, des salariés de la Sanef réclament de meilleurs salaires

"Bonjour Monsieur, c'est contre la hausse des péages, lance Eddy alors qu'il tend un tract à l'automobiliste devant lui. "Qui dit hausse des péages, poursuit Eddy, dit hausse des transports de marchandises et hausse des prix dans les magasins ! C'est toujours les ouvriers qui paient."

ⓘ Publicité

Depuis le petit matin, jusqu'à 14h, la circulation était très perturbée à la sortie de Reims, à la hauteur du supermarché Carrefour de Tinqueux : en effet, une quarantaine de salariés grévistes de la Sanef y ont organisé une opération coup de poing.

Les grévistes occupent une partie des voies de circulation, sur le rond-point qui permet de rejoindre l'A4, l'A344 et la N31, pour tracter et alerter les automobilistes sur leur situation. En effet, le prix des péages va augmenter de 4,75% à partir du 1er février . Or, dans le même temps, les salaires des employés de la Sanef n'augmentent qu'à peine, dénoncent les syndicalistes de Force Ouvrière, la CFE-CGC et UNSA Autoroute, et cela en pleine crise de l'inflation .

"Si on n'embête personne, il n'y a rien qui bouge"

"Je comprends, réagit un automobiliste pris dans l'embouteillage. Ca fait un moment quand même qu'on souffre tous un peu, et alors maintenant avec l'inflation..." Quelques minutes plus tard, un autre espère même que "d'autres mouvements vont venir."

Mais cette démarche est loin de faire l'unanimité : au volant de sa voiture, une jeune femme fulmine : "J'ai un examen, je suis en retard !" Manuel, un mécanicien sur la route pour son travail, est très remonté contre les grévistes de la Sanef, il assure avoir passé une heure et demie coincé dans les ralentissements.

Au volant de son monospace, Gérard garde son calme. S'il comprend les revendications des personnes qui bloquent les voies, il regrette leur mode d'action. "Ce n'est pas le peuple qu'il faut embêter, je ne sais pas comment il faut s'y prendre, mais il n'a rien fait le peuple !"

"Si on n'embête personne, il n'y a rien qui bouge, répond Jean-Stéphane Méra de l'UNSA Autoroutes. Et là, la direction va voir qu'il y a eu un bouchon sur la bretelle de Tinqueux... Ca fera peut-être bouger les choses." Les prochaines négociations entre représentants du personnel et direction de la Sanef auront lieu ce mardi 13 décembre.