A la Souterraine, l'usine LSI menacée par l'arrêt de Renault et PSA

Renault et PSA suspendent leurs productions en France et Europe. Ce sont les deux principaux clients de La Souterraine Industrie.

L'activité de l'usine LSI à La Souterraine (ex-usine GM et S) n'est plus qu'une question de jours , voire d'heures.

Ses deux principaux clients le groupe PSA (Peugeot-Citroën) et Renault suspendent leurs activités en France et en Europe

PSA fermera mardi ses sites d'assemblage de véhicules à Poissy, Rennes et Sochaux en France.

Même chose à Saragosse (Espagne), Eisenach et Rüsselsheim en Allemagne, Ellesmere Port (Royaume-Uni) et Gliwice (Pologne). Suivront mercredi les usines de Hordain (France), Vigo (Espagne), Mangualde (Portugal), puis jeudi celles de Luton (Royaume-Uni) et Trnava (Slovaquie).

Renault arrête toutes ses usines en France.

"Ça met notre avenir en question ! "

A la reprise du site de GM&S, les deux constructeurs s’étaient engagés à passer 22 millions d'euros de commandes à l'année. "Ce chiffre n'a jamais été tenu, rappelle Yann Augras, délégué CGT pour l'entreprise. L'année dernière, on a fait moins de 16 millions d'euros de chiffre d'affaires, et l'année démarre très doucement. Là on a du travail jusqu'à la fin de la semaine. On a toujours été sur un flux tendu."

LSI emploie 120 salariés. "Cet arrêt des deux gros constructeurs met notre avenir en question, redoute Yann Augras, ça va sans nul doute rebattre les cartes de la production et ré-orienter les commandes de pièces vers d'autres pays. Le volume de commandes promis n'a jamais été tenu, alors on imagine le pire pour 2021."