A La Souterraine, les commerçants répliquent au "Black Friday"

La Souterraine, France

C'est à la fois Noël et les soldes avant l'heure. Impossible ces derniers jours d'échapper aux pubs qui nous parlent du "Black Friday"

Une opération commerciale qui prend racine en France. En cette fin de semaine, toutes les grandes marques nous promettent des prix cassés, surtout si on achète sur internet.

A La Souterraine, les commerçants ont décidé de répliquer. Ils ont mis la main a la poche pour financer un catalogue envoyé dans 16 mille boite aux lettres.

"On le trouve dans tout le bassin de La Souterraine. Il est distribué entre Argenton-sur-Creuse jusqu'à Bessines-sur-Gartempe explique Herbert Couteau , le président de l'Union commerciale de La Souterraine. Entre l'impression et la diffusion, ça nous coûte près de 5 mille euros, mais oui, ça permettra de rappeler que l'on existe et que l'on trouve plein de choses chez nous."

La Souterraine compte environ 70 magasins pour 5 mille habitants. En pleine semaine, on ne se bouscule pas dans la rue principale ni dans les commerces, mais les clients rencontrés tiennent à leurs boutiques.

La Souterraine compte encore de nombreuses boutiques indépendantes © Radio France - Olivier Estran

"Oui, je préfère venir ici plutôt que de commander sur Internet, sourit Dominique qui achète des logos à coudre sur les vêtements, je trouve ce que je veux et j'ai surtout les conseils de la vendeuse, ça c'est irremplaçable."

Lunettes de soleil sur le nez, piercings aux lèvres et sur le nez, doudoune de marque, Donovan est un jeune homme vraiment stylé, mais lui aussi assure trouver son bonheur ici :

"Le catalogue papier ça reste utile, il n'y a pas beaucoup de magasins et le peu qu'il y'a c'est vraiment utile pour nous. Même à La Souterraine, on peut faire le Black Friday et si on veut commander sur Internet eh bien c'est impeccable aussi !"

Moins 50 % dans certains magasins

Sur la vitrine de sa boutique, Muriel Pérucaud promet 50% de réduction sur une "trèèèèès large sélection d'articles"

"Je suis en franchise avec la marque Phildar, alors je suis les consignes de mon groupe explique-t-elle, les clientes sont prévenues par sms ou par courriels. Ces promotions sont valables jusqu'à samedi, et cela permet de lancer le mois de décembre qui est capital pour le chiffre d'affaires annuel de nos commerces. C'est la 3° fois que l'on pratique le Black Friday ici et ça fonctionne bien. "

Moins cher sur Internet ? Pas forcément

"Moi oui, je commande sur Internet, confesse cette maman qui fait du lèche-vitrine, c'est moins cher par exemple pour les jouets. Par contre pour les vêtements, j'ai besoin de voir et d'essayer."

"Non, on est pas plus chers, répond en souriant Olivia Zimmermann, la gérante du magasin de lingerie et mercerie "Au p'tit môme".

"Sur des articles de lingerie, je suis même en dessous du prix de vente que l'on trouve sur Internet. Ou alors, ça se joue à quoi .. 5 centimes près ? Est-ce que ça vaut le coup pour ça de commander en ligne au risque d'être déçu par l'article ? "