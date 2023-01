Isère : à La Tour-du-Pin, cet atelier travaille pour les plus grandes marques de luxe

Installée dans un monument historique de La Tour-du-Pin -un corps de ferme du XVe siècle, c'est une entreprise d'artisanat très haut de gamme : l'Atelier Luxe. Cette petite entreprise créée il y a cinq ans produit des coffrets pour des marques comme Hermès ou d'autres marques du groupe LVHM. Des clients qui ne connaissent pas la crise économique alors l'entreprise se porte bien. Le dirigeant et fondateur de l'Atelier Luxe, Olivier Finaz répond aux questions de France Bleu Isère.

France Bleu Isère - Quelle a été l'idée de départ en vous lançant dans cet Atelier luxe ?

Olivier Finaz - L'idée de départ a été de relocaliser beaucoup des métiers qui étaient partis à l'étranger et de les relocaliser en France, où il y a des savoir-faire et où il y a de l'excellence, de la qualité, et le faire au cœur de la France, au cœur de nos régions.

Vous vous êtes installés dans un bâtiment historique. Ça aussi, ça comptait pour aller chercher vos clients ? On ne parle même plus de luxe, mais d'ultra luxe...

Oui, c'était très important de montrer qu'on est un atelier à la fois très moderne, qui a été construit dans une modernité extrême, notamment à l'intérieur, mais qui est dans un écrin très haut de gamme, un bâtiment monument historique qui, du coup, valorise l'exception française, valorise notre histoire, notre patrimoine et permet à nos clients de faire du storytelling en disant où sont fabriqués les produits dans un bâtiment justement d'exception.

Le bâtiment abrite donc cet atelier qui réunit énormément de savoir-faire différents pour travailler des matières très différentes. On passe par le cuir, le bois...

Oui, en travaillant pour beaucoup de grandes maisons de luxe françaises qui sont des marques mondiales mais françaises. On a voulu montrer qu'on était capable de travailler toutes les matières. Il y a des projets qui sont faits maintenant pour nos clients qui ne sont plus faits dans une seule matière. Ils sont faits dans plusieurs matières qu'il faut assembler, contrecoller, qu'il faut marier… et du coup, ça demandait d'avoir un savoir-faire multi-matériaux avec des compétences dans chaque matière qui sont demandées par nos clients.

Olivier Finaz et une partie de son équipe avec un écrin pour bouteille de champagne élaboré pour la chanteuse Lady Gaga. © Radio France - Noémie Philippot

Ça vous permet aussi peut être d'aller chercher des clients qui n'auraient pas forcément pensé à vous au départ, le fait d'avoir tous ces savoir faire en un seul lieu ?

C'est ce qui a séduit. Il faut amener de l'innovation quand on veut travailler pour les grandes marques de luxe qui ne nous ont pas attendu, nous, petites PME ici dans l'Isère. En montrant qu'on était capables de travailler toutes les matières, de mettre de la technologie dans les produits parce qu'on met de la technologie, du son, la lumière, du digital connecté, ça a permis de séduire ces grandes marques de luxe qui ont trouvé chez nous un savoir-faire d'excellence et d'exception.

C'est quoi un produit technologique qu'on vend à une marque comme Louis Vuitton, par exemple ?

Des écrins d'horlogerie qui deviennent des enceintes acoustiques et qui diffusent du son. Il y a des coques qui permettent de vendre des bouteilles de champagne d'exception avec de la lumière et de valoriser la marque. Il y a aussi beaucoup de coffrets qui sont connectés avec du digital et qui permettent de gérer les informations dans des coffrets envoyés à l'autre bout du monde et qui permettent d'avoir un échange entre la marque et le client.

Quand on a ces clients-là, quelles sont les perspectives de développement pour votre entreprise ?

Elles sont favorables parce que les marques de luxe marchent énormément. Ils annoncent tous plus 20 plus 30 % de croissance par an, même avec les années covid qui ont été des années difficiles. Ce sont des marchés très porteurs et qui nous donnent de la visibilité, avec des commandes souvent avec des plannings à 4 à 5 ans, ce qui est très favorable pour nous.