A La Tour-du-Pin, le centre-ville se bat pour attirer commerces et clients

L'une des priorités du groupement est de faire venir une enseigne de matériel de puériculture. Il n'y en a plus depuis le départ à la retraite de la patronne de New Baby, rue d'Italie.

La Tour-du-Pin, France

A la Tour-du-Pin, en Isère, quelque 8.000 habitants, on veut croire en l'avenir du commerce traditionnel en centre-ville. Le cœur de la ville sous-préfecture est confrontée - comme plein d'autres - à la concurrence des enseignes installées en périphérie et à celle du commerce en ligne. Mais le groupement des entreprises du canton de La Tour-du-Pin multiplie les actions pour attirer les clients et les nouvelles enseignes. Il y a les heures de crèche offertes à certaines clientes, histoire qu'elles soient tranquilles le temps de la séance coiffure par exemple. Cet été, le groupement a lancé l'opération "Wanted" pour faire venir des commerces jusqu'ici absents du centre-ville. Et les premiers "retours" sont encourageants.

