Fontcouverte-la-Toussuire, Savoie, France

L'Europe commence à s'intéresser de près au bouleversement provoqué par l'arrivée du loup dans les alpages. Quatre députés européens, d'Italie, de Croatie et de France (Michel Dantin, député européen et maire de Chambéry) ont été accueillis sur les exploitations d'altitude en Maurienne ce jeudi et le seront également dans le Vercors, vendredi. Il faut dire que si le loup prospère dans les montagnes, c'est qu'il est strictement protégé depuis 1992 par une réglementation européenne qui interdit de le chasser. Mais depuis 1992, les choses ont bien changé. Les députés européens en ont pris la mesure à 2 220 mètres d'altitude sur les hauteurs de la station de la Toussuire en Maurienne. Des alpagistes leur ont expliqué comment ils ont dû composer avec l'animal et comment les contraintes conduisent à l'abandon de secteurs entiers qui ne sont plus entretenus.

Si les députés commencent à tendre l'oreille aux difficultés des alpagistes, c'est que la situation devient explosive dans plusieurs pays colonisés par le loup. Il est temps de remettre à plat la réglementation.

"Il faut trouver le juste équilibre avec l'élevage. C'est ce combat-là qu'on mène" Michel Dantin, député européen, maire de Chambéry Copier

"C'est une étape, c'est une journée. Il en faudra d'autres. Le 15 mai, il y a eu à Bruxelles une séance des parlementaires devant la Commission européenne et on s'est rendu compte que la Commission européenne était quand même assez coupée des réalités que vivent y compris les députés européens sur le terrain dans leurs pays" Jacqueline Dupenloup, maire de St Alban des Villards

Une visite qui est une étape importante car un plan loup est en réflexion désormais à Bruxelles pour faire évoluer la réglementation.