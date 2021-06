A la veille de la réouverture des restaurants, le rush chez les grossistes

Trois semaines après la réouverture des terrasses des cafés, des bars et des restaurants, c'est une nouvelle étape ce mardi 9 juin : le service en salle peut reprendre. Comme pour les terrasses, il y a des règles à respecter : pas plus de six personnes sur une même table, et un remplissage de 50% maximum.

A la veille de cette réouverture, les restaurateurs ont fait le plein chez les grossistes pour pouvoir servir leurs clients à table le jour J. Nous nous sommes rendus chez Metro, à Lomme, dans la métropole lilloise : 11 000 mètres carrés de produits en tous genres, et sous tous les formats, des fruits et légumes à l'huile en passant par le fromage et les boissons. L'entrepôt est réservé aux professionnels des métiers de bouche.

Frédéric Vanez (à droite), le directeur de l'entrepôt de Lomme, est heureux de revoir les restaurateurs. © Radio France - Cécile Bidault

On a partagé leurs difficultés, aujourd'hui on partage leur joie

Dans les allées, le directeur Frédéric Vanez salue les habitués : "ça va, ça se présente bien la reprise ?". Il avait déjà constaté "un frémissement" avec la réouverture des terrasses, et selon lui "ça a permis aux restaurateurs de se remettre en jambes. Là, ils sont prêts, il y a une impatience. On a partagé leurs difficultés, aujourd'hui on partage leur joie".

Frédéric Vanez, directeur de Metro Lomme

Ici, seuls les professionnels des métiers de bouche peuvent faire leurs courses. © Radio France - Cécile Bidault

Restaurateurs impatients mais prudents

Patrick Crombez, gérant du Potager des demoiselles à Vendeville, a sa liste de courses sous les yeux, pour réaliser son menu de réouverture : "des Saint-Jacques avec un risotto de perles au moliterno, un dos de cabillaud avec une sauce hollandaise verveine et vanille...".

Il n'avait pas rouvert sa terrasse il y a trois semaines, aujourd'hui il est donc impatient mais prudent : "quand on a repris l'été dernier, le chef s'est blessé car il n'avait plus les mêmes réflexes. Donc cette année, on a repris petit à petit, à un rythme tranquille, pour ne pas ajouter du stress, et être prêts pour les clients qui sont demandeurs".

reportage chez Metro à Lomme

Les restaurateurs passent à la caisse avec des chariots bien remplis. © Radio France - Cécile Bidault

On a un peu de mal à trouver du personnel

Dans cet entrepôt nordiste de Metro, l'activité avait baissé de 25% au moment du premier confinement, elle a repris à plein aujourd'hui. Alex Vanriest, patron de l'Amiral à Wasquehal, a le sourire en commandant son poisson : "on a un peu de mal à trouver du personnel, mais à part ça, c'est la joie. On espère que tout va bien se passer. Ca fait trente ans que je fais ça, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas !".