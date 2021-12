À la veille de Noël, des employés de la FNAC de Nice débrayent

Ils sont entre 35 et 40 devant l'entrée du magasin FNAC de Nice sur l'Avenue Jean Médecin. Pendant 2 heures, ces employés distribuent des tracts aux clients et passants pour exposer leurs revendications. Magali Yaya, déléguée de section syndicale CGT explique: "On est là pour dénoncer nos conditions de travail. Les salaires sont à minima et les augmentations gelées depuis une dizaine d'année."

Magali Yaya, déléguée syndicale (à gauche), et les autres employés, dénoncent le manque de personnel dans les magasins © Radio France - Alexis Arades

Autre sujet de revendication important pour les manifestants: le manque d'effectif. Pour Magali ce déficit de personnel cause deux problèmes. Un risque pour leur santé d'abord avec trop peu d'agents pour faire maintenir les règles sanitaires. D'autre part, il manque de personnel en rayon et cela entraîne "un risque de perte d'expertise. On pousse à l'ultra polyvalence avec des jeunes stagiaires réguliers". Magali appuie sur la perte d'accompagnement pour le client qui faisait pourtant la renommée de la FNAC. Selon elle, il faut "remettre le client au coeur de notre métier, pour pouvoir le servir correctement."

Le mouvement est ponctuel et symbolique, mais toutes les options sont sur la table pour la suite. Les actions pourraient être reconduites: "C'est un début" conclut-on sur place.