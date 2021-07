Le prix des carburants continue d'augmenter en France

Depuis plusieurs mois, le prix des carburants augmente à la pompe. Depuis le début de l'année, le ministère de la Transition écologique constate une hausse des prix de 13% en moyenne. En cause : la reprise de l'activité économique et une production mondiale de pétrole moins importante.

Une augmentation importante ces dernières semaines

Ainsi, le litre de gazole coûte désormais 1,44 euro (+12,8% depuis le début de l'année). Le litre de SP95 est à 1,57 (+14,3% ). Et enfin, le litre de SP98 coûte désormais 1,62 euro(+13,6%).

Les prix du carburant ne font qu'augmenter depuis le 1er mai 2020 © Visactu - Visactu

Et c'est une tendance qui se dessine depuis des mois maintenant : entre le 1er mai 2020 et le 2 juillet 2021, le prix du sans-plomb 98 a augmenté de 27.3% à la pompe.

Une demande plus forte au moment des déconfinements

Une augmentation qui inquiète les Français, au moment des départs en vacances. Selon l'Union Française des Industries Pétrolières (UFIP), cette augmentation a deux causes : d'un côté l'évolution de la pandémie et les déconfinements successifs, qui conduisent à une reprise économique importante, et donc forcément à une augmentation de la demande en carburant.

D'un autre côté, l'Organisation des pays importateurs de Pétroles (OPEP) applique actuellement des quotas pour limiter la production de pétrole des pays. Les membres des pays de l'OPEP ne sont pas tous d'accord pour permettre aux Emirats arabes unis d'augmenter leur production de pétrole. Les quotas de production des différents pays sont, en effet, bloqués depuis octobre 2018. Les membres de l'OPEP ont annulé leur réunion ce lundi 5 juillet, sans se donner de nouveau rendez-vous. Et en l'absence d'accord, les quotas de production pourraient être reconduits en août, et donc annuler l'augmentation de 400 000 barils par jour, augmentation un temps envisagée.

Il y a donc une tension, entre une demande mondiale importante et une offre plus faible. Et cela conduit mécaniquement à une augmentation des prix à la pompe. Mais selon l'UFIP, il n'y a aucun moyen de prédire s'ils vont continuer à grimper.